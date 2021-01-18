Ziya Selçuk: Bir günlük erteleme için özür dilerim

1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim ile ilgili kararın 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası il bazlı verileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planlardaki bir günlük erteleme için özür diledi: "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

Bakanlık açıklamasına göre, yüz yüze eğitim ve sınavlar, illerin vaka sayılarına göre değerlendirilip il bazında alınan kararlara bağlı olarak 2 Mart'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavların durumuna 8 Mart'tan itibaren illerin durumuna göre karar verileceğini açıkladı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılması ve "yerinde karar" döneminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Belli eşik değerlerin altına düşülse bile okullar açıldığında alınması gereken önlemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Aileler çocuklarının maske kullanımına dikkat etmeli. Sınıfların kalabalık olmaması, öğrencilerin belli günler gitmesi, bu tip önlemlerin alınıp alınmadığını aileler de takip etmeli. Çocukların gerçekten artık eğitime dönmesi gerekiyor. Çok büyük öncelik haline geldi bu"

"Yerinde yönetim" kriterleri

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, illere göre vaka oranlarına bağlı olarak uygulanacak "yerinde yönetim" konusunda gözetilecek kriterleri anlattı. "100 bin nüfusta son 7 günde görülen enfeksiyon insidansına (yeni olguların nüfusa oranı) bakılacak. Bu insidans belli eşik değerlerin altına düştüğü zaman açılmaya gittiğinizde riski de düşürmüş oluyorsunuz. Daha güvenli bir yöntem. Şu an Türkiye'de o eşik değerlerin altında olan 10-20 kadar il var mesela. Buralar hem okullar, hem diğer kapalı olan yerlerin açılması anlamında daha güvendeler. Yalnız sadece oranlardaki düşüş değil, bu düşüşün süreklilik göstermesi de gerekiyor. Yani il pandemi kurullarının bakması gereken bir diğer parametre de tabii ki infeksiyon hızının haftalar boyunca düşüş trendi içinde gitmesi, yani artmaması. Düşüş olmuş ama artışa geçtiği bir ortamda açılmalara giderseniz o da sıkıntı yaratabilir" dedi.

Yavuz, yerinde yönetim uygulamasında İstanbul gibi büyük şehirlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi ve “İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken" dedi. Vakaların artışını "Bizim kendi hastanemizde ya da arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, hafif bir kıpırdanma olduğunu söyleyebiliriz hem test pozitifliği oranları hem de vaka sayısı anlamında. Bu da biraz alarmda olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" cümlesiyle hatırlatan Yavuz, İstanbul için tam açılmanın erken olacağını belirtti.

DW / AI, BÖ

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