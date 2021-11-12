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Zengin

Zengin, parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli kişi. Fakir ve yoksulun karşıtı.

DW Türkçe'nin zengin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Syringe and usa dollars money. Healthcare and business concept.

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması 10.11.2021

Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
Luftaufnahme fahrende 77 Meter lange Motoryacht GO, ausgeliefert 2018 von der türkischen Werft Turquoise Yachts an den Schweizer Milliardär Hans Peter Wild, Design: H2 Yacht Design

Araştırma: Süper zenginler iklime daha çok zarar veriyor 05.11.2021

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yaptığı bir araştırmaya göre dünya genelindeki en zenginler geriye kalan kesimden kat be kat daha fazla iklime zarar veren sera gazı emisyonuna yol açıyor.

Dresden 31.07.2021 Ein Schild mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht klebt am Schaufenster eines Geschäfts auf der Einkaufsmeile Prager Straße. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen gelten in Dresden ab dem Wochenende wieder schärfere Regeln. Von diesem Samstag an muss in der Landeshauptstadt beim Einkaufen und in einigen anderen Bereichen wieder Maske getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Avrupa'da Covid-19 vakaları beş haftadır artışta 03.11.2021

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre dünya üzerinde Avrupa Covid-19 vakalarının beş haftadır arttığı tek bölge. DSÖ zengin ülkelerin güçlendirici doz yapmasını eleştiriyor.

Mansur Yavas, Bürgermeister von Ankara. Datum: 28-10-2021. PK für ausländische Medien.

Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanlığına odaklanmak gibi bir niyetim yok 28.10.2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçmesinden gurur duyduğunu ancak böyle bir hedefe odaklanmadığını, öncelikli hedefinin "zengin bir Ankara" olduğunu söyledi.
Vor den Verwaltungs-und Hotelhochhäusern im südlichen Teil der südamerikanischen Wirtschaftsmetropole Sao Paulo sind am 14.03.2005 Hütten der Favelas, der Elendsviertel Brasiliens, zu sehen. Etwa eine Million Menschen lebt in Sao Paulo in den Favelas, besonders im Süden der Stadt. Nur die Hälfte der Stadt mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern ist mit einem Abwassersytem versehen, nur etwa 8% der Abwässer werden geklärt. Täglich fallen in dem größten industriellen Ballungsraum Lateinamerikas etwa 17.000 Tonnen Müll an. 2,5 Millionen PKW zirkulieren täglich in der Stadtregion, darunter rund 33.000 Taxis und 15.000 Busse. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Report+++

Yardım kuruluşları: Süper zenginlerden özel vergi alınsın 12.08.2021

Yardım kuruluşları, dünyada koronavirüse karşı aşılamada ilerleme sağlanabilmesi için, milyarderlerin pandemi sırasında elde ettikleri kazancın yüzde 99'unu bir kereliğe mahsus vermesini önerdi.

KUWAIT CITY, KUWAIT - JULY 28: Director general of the World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus and Health Minister of Kuwait , Basil Hamud el-Sabah hold a joint press conference in Kuwait City, Kuwait on July 28, 2021. Jaber Abdulkhaleg / Anadolu Agency

DSÖ Genel Direktörü: Üçüncü dozu erteleyin 04.08.2021

Az gelişmiş ülkelerde aşılamanın çok az olduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros, zengin ülkelere üçüncü doz aşı kampanyalarını erteleme çağrısında bulundu.
ARCHIV - Yachten aus aller Welt werden bei 'Hainan Rendezvous 2011', einer Luxus Lifestyle Schau für Chinas Superreiche in Sanya, Hainan, China, am 01.04.2011 gezeigt. In Chinas Volkskongress sitzen viele Milliardäre und Multimillionäre, die jedes Jahr reicher werden. Nicht alle Delegierten fühlen sich noch wohl mit den Superreichen und der Einkommensschere im Land. Immerhin leben noch mehr als 100 Millionen Chinesen in Armut. Foto: Adrian Bradshaw dpa (zu dpa «Unbehagen über Superreiche in Chinas Volkskongress wächst» vom 13.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Milyonerlerin sayısı ilk kez 20 milyonu geçti 29.06.2021

Koronavirüsle mücadelenin damgasını vurduğu 2020 yılında dünyadaki milyonerlerin sayısı ilk kez 20 milyonun üstüne çıktı. Milyonerlerin toplam serveti ise 80 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Bitcoin yatırımcıları ve Anonymous Musk'a öfkeli 14.06.2021

Bitcoin son yıllarda birçok spekülasyona neden oldu. Ve hiç kimse Elon Musk gibi bir para biriminin gidişatını bu kadar çok etkilemedi. Birçok insan Bitcoin ile zengin oldu ancak birçoğu da paralarını kaybetti. Peki, Bitcoin'in hikayesi nedir? Anonymous, Elon Musk'ı neden hedef aldı?
SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk poses as he arrives on the red carpet for the Axel Springer Awards ceremony, in Berlin, on December 1, 2020. (Photo by Britta Pedersen / POOL / AFP) Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos provides the keynote address at the Air Force Association's Annual Air, Space & Cyber Conference in Oxen Hill, MD, on September 19, 2018. (Photo by Jim WATSON / AFP)

ProPublica: Bezos, Musk, Bloomberg bazı yıllar hiç gelir vergisi ödemedi 09.06.2021

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg gibi dünyanın en zengin insanlarının hemen hemen hiç gelir vergisi ödemediğini yazdı.

Çizer Erhan Candan deniz hikayelerini anlatıyor 01.06.2021

Çizer Erhan Candan, İstanbul’da teknesinde yaşıyor ve Leman’da çizdiği köşesinde deniz hikayeleri anlatıyor. En büyük hayali, teknesiyle Pasifik Okyanusu’na açılmak. Küçükyalı’da denizin üzerinde geçirdiği minimal yaşamın detaylarını DW Türkçe ile paylaşan Candan, tekne sahibi olmak için zengin olmak gerekmediğini söylüyor.
SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk poses as he arrives on the red carpet for the Axel Springer Awards ceremony, in Berlin, on December 1, 2020. (Photo by Britta Pedersen / POOL / AFP) Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos provides the keynote address at the Air Force Association's Annual Air, Space & Cyber Conference in Oxen Hill, MD, on September 19, 2018. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Teknoloji devleri arasında uzay savaşları 05.05.2021

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki savaş uzaya taşındı. Musk'ın NASA'nın uzay taşıtı ihalesini kazanması kavgayı daha da sertleştirdi.

NFT nedir? Sizi zengin eder mi? 09.04.2021

NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?

Özlem Zengin. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei AKP.

Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret eden kişi tutuklandı 23.02.2021

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

IYI Partei Vorsitzende Meral Aksener . IYI Partei ist eine oppositionelle, nationalkonservative Partei in der Türkei. Copyright: ANKA Nachrichten Agentur. Alle Rechte sind für DW frei

Akşener'den Özlem Zengin tepkisi: Hakkını arayan her kadın onurludur 23.02.2021

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çıplak arama ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız?" dedi.
Özlem Zengin. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei AKP.

Özlem Zengin’in sözleri nasıl yankı buldu? 22.02.2021

AKP’li Özlem Zengin’in kadınları hedef alan sözleri partisinin mensupları tarafından eleştirilmedi. Aynı kesim, Zengin’in sözlerine ilişkin yapılan hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterirken kadın haklarını hatırlattı.
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