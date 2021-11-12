Bitcoin yatırımcıları ve Anonymous Musk'a öfkeli

Bitcoin son yıllarda birçok spekülasyona neden oldu. Ve hiç kimse Elon Musk gibi bir para biriminin gidişatını bu kadar çok etkilemedi. Birçok insan Bitcoin ile zengin oldu ancak birçoğu da paralarını kaybetti. Peki, Bitcoin'in hikayesi nedir? Anonymous, Elon Musk'ı neden hedef aldı?