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Zengin, parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli kişi. Fakir ve yoksulun karşıtı.
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Bitcoin son yıllarda birçok spekülasyona neden oldu. Ve hiç kimse Elon Musk gibi bir para biriminin gidişatını bu kadar çok etkilemedi. Birçok insan Bitcoin ile zengin oldu ancak birçoğu da paralarını kaybetti. Peki, Bitcoin'in hikayesi nedir? Anonymous, Elon Musk'ı neden hedef aldı?
Çizer Erhan Candan, İstanbul’da teknesinde yaşıyor ve Leman’da çizdiği köşesinde deniz hikayeleri anlatıyor. En büyük hayali, teknesiyle Pasifik Okyanusu’na açılmak. Küçükyalı’da denizin üzerinde geçirdiği minimal yaşamın detaylarını DW Türkçe ile paylaşan Candan, tekne sahibi olmak için zengin olmak gerekmediğini söylüyor.
NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?