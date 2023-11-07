Zelenskiy: Seçim için doğru zaman değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülke gündemindeki seçim tartışmalarına noktayı koydu. Zelenskiy, ülke Rusya ile savaştayken seçimler için doğru zaman olmadığını söyledi.

Ukrayna gündeminde seçim yapılmasına dair tartışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülke Rusya ile savaştayken seçim yapılması için zamanın doğru olmadığına inandığını söyledi.

Normal koşullar altında ülkede Ekim ayında parlamento seçimleri, gelecek yıl baharda da devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktı. Ancak seçimler Rusya ile savaş başladıktan sonra ilan edilen olağanüstü hal kapsamında iptal edilmişti.

Zelenskiy yaptığı konuşmada "Şimdi zamanın savunma zamanı, devletin ve insanların kaderinin bağlı olduğu savaş zamanı olduğuna karar vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Ülkenin "bölünmesinin değil birleşmesinin" zamanı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Şu an seçim için doğru zaman olduğuna inanmıyorum" dedi.

Ukrayna’nın karşı saldırısına rağmen Rus birliklerinin doğu ve güney Ukrayna'da mevzilendiği cephe hattı son bir yıldır sabit kaldı.

Kiev'in müttefikleri ABD ve Avrupalı yetkililerin 20 aydır devam eden savaşa son vermek için müzakere yapmayı teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Zelenskiy Ukrayna’nın karşı saldırısının çıkmaza girdiğini ve Batılı devletlerin müzakere için Kiev'e baskı yaptığını reddediyor.

ABD ve diğer Batılı devletler kamuoyu önünde Kiev'e Rusya’yı yenene kadar askeri ve finansal yardım konusunda desteklerinin devam edeceği mesajını veriyor. Ancak dikkatler 7 Ekim'de Hamas’ın İsrail'e saldırması ile beraber Ortadoğu’ya yönelmiş durumda.

Seçim tartışması

2019 yılında seçilen Zelenskiy Eylül ayında yaptığı bir açıklamada gelecek yıl gerekirse seçim yapılabileceğini ve uluslararası gözlemcilere izin verileceğini söylemişti.

Batılı müttefiklerinin Ukrayna'ya demokratik seçim yapılması konusunda baskı yaptığı belirtiliyor. Ancak ülkedeki şehirlerin yüzde 20’sinin Rus işgali altında olması, birçok Ukraynalının yurt dışına gitmesi veya cephede savaşması nedeniyle oy verme işleminin zor olacağı belirtiliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kiev'i ziyaret etti Fotoğraf: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Zelenskiy'nin seçim istememesinin nedenlerinden biri de Ukrayna topraklarına Rus saldırılarının devam etmesi. Kiev Moskova’yı Pazartesi gecesi roket ve insansız hava araçları ile Ukrayna’nın güneyine saldırmakla suçluyor. Ukrayna Rusya’nın geçen kış olduğu gibi yine enerji altyapısı tesislerini hedef almasından endişe duyuyor.

Zelenskiy'e rakip çıktı

Zelenskiy'nin oy oranları savaş başladıktan sonra zirve yapmıştı. Ancak savaşın birleştiriciliğine rağmen ülkede siyasi manzarada kırılmalar yaşanıyor.

Zelenskiy'nin eski destekçilerinden Oleksiy Arestoviç Zelenskiy'e karşı yarışacağını açıkladı. Arestoviç Zelenskiy'i karşı saldırının yavaş temposu nedeniyle eleştiriyor.

Yolsuzlukla mücadele

Öte yandan AB üyesi olma yolunda olan Ukrayna Batı tarafından yapılması istenilen reformlar kapsamında sistematik yolsuzlukla mücadele ediyor. Ukraynalı savcılık makamları Pazartesi günü iki yüksek mevkideki savunma yetkilisini askeri üniformaların satın alınmasıyla ilgili geniş çaplı yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli olduklarına dair bilgilendirdiklerini açıkladı.

AFP / SSB, BÖ