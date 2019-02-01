 Zarif’ten ABD’ye ″patolojik saplantı″ suçlaması | DÜNYA | DW | 17.02.2019

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DÜNYA

Zarif’ten ABD’ye "patolojik saplantı" suçlaması

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin İran politikalarını “patolojik saplantı, pervasızlık ve yıkıcı maceraperestlik” olarak nitelendirdi.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşmasından çekilme çağrısı yapan, "İran'a karşı nefret içeren suçlamalar yönelttiğini" söylediği ABD yönetimine sert çıktı.

ABD'nin İran politikasının rejim değişikliği hedefiyle sınırlı olduğunu savunan Zarif, Washington'un Tahran'a yönelik politikalarını "patolojik saplantı, pervasızlık, yıkıcı maceraperestlik” olarak nitelendirdi. Müzakere masasından kalkan tarafın ABD yönetimi olduğuna dikkat çeken İran dışişleri bakanı, "Biz hâlâ masadayız” sözleriyle Trump yönetiminin istemesi halinde, masaya oturmaya hazır olduklarını kaydetti.

AB'ye sitem

Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı bir kararla çekilmesinden sonra, anlaşmanın muhafazasından yana tavır alan AB'nin İran ile doğrudan ticaret yapabilmek için kurduğu Instex mekanizmasının gerekli koşulları karşılamadığını söyledi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın muhafazası için daha fazla adım atması gerektiğine işaret eden Zarif, "Avrupa, ABD'nin tehlikeli tek taraflılık akıntısına karşı yüzmek istiyorsa önce ıslanması gerekir” diye konuştu.

Zarif sözlerini şöyle tamamladı: "Günümüzde insanlık aynı gemide seyahat ediyor, ya yolculuğumuza devam edeceğiz ya da hep birlikte batacağız.”

©Deutsche Welle Türkçe

Değer Akal / Münih

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