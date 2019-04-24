Zarif: ABD çılgınca bir önlem alırsa, sonucuna hazırlıklı olmalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Tahran'ın petrol satmasını ve Hürmüz Boğazı'nı kullanmasını engellemeye çalışması hâlinde sonuçlarına hazır olması gerektiğini söyledi.

New York'taki bir etkinlikte konuşan Zarif, "İran'ın petrol satmaya devam edeceğine inanıyoruz. Petrolümüze alıcı bulmaya devam edeceğiz. Petrolümüzü satmak için Hürmüz Boğazı'nı güvenli transit geçiş yolu olarak kullanmayı da sürdüreceğiz" dedi. İran Dışişleri Bakanı, "ABD bunu yapmamıza engel olmaya çalışmak gibi çılgınca bir önlem alırsa, o zaman sonuçlarına da hazırlıklı olmalı" diye ekledi.

ABD Pazartesi günü, İran'dan petrol satın alan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini Mayıs ayında yenilemeyeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Karar, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek, rejimin ana gelir kaynağının engellenmesini hedefliyor” denilmişti.

ABD geçen Kasım ayında yürürlüğe giren ve İran'ın özellikle petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlardan ilk aşamada bazı ülkeleri muaf tutmuştu. ABD bu doğrultuda, İran'ın en fazla petrol ihraç ettiği sekiz ülkeye altı ay yaptırım muafiyeti getirmişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Pompeo: Risk almaya değmez

Beyaz Saray'ın 2 Mayıs'a kadar devam edecek olan muafiyetleri uzatmama kararını duyurduğu gün bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile petrol ticareti yapan ülkeleri "Sağlanan fayda alınacak risklere değmez” sözleriyle uyardı.

ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararının ardından petrol fiyatları, geçen Kasım sonrasındaki en yüksek seviyeyi görmüştü.

Washington'ın Türkiye dışında geçici muafiyet tanıdığı diğer ülkeler Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'dı. ABD muafiyet kararını, petrol piyasasındaki "özel şartlar” ile gerekçelendirmişti.

DW,rtr/CÖ,GA

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