Zaimoğlu Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne Aday

Yazar Feridun Zaimoğlu "Kadının Tarihi" (Die Geschichte der Frau) romanı ile edebi eser dalında Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne aday oldu. Zaimoğlu ile birlikte Çek yazar Jaroslaw Rudis, Alman yazarlar Anke Stelling ve Kenah Cusanit ile Polonya kökenli Alman yazar Matthias Nawrat da sözkonusu ödüle aday olan diğer edebiyatçılar.

"Edebi Eser" dışında, "Deneme" ve "Çeviri" dallarında da verilecek ödülleri kazananlar 21 Mart’ta Leipzig Kitap Fuarı’nda açıklanacak. Zaimoğlu’nun aday olduğu edebi eser ödülünü kazanan yazar ayrıca 60 bin euroluk para ödülüyle de mükafatlandırılıyor.

Alman edebiyatında önemli bir isim

1964 Bolu doğumlu Feridun Zaimoğlu bir yaşında iken ailesiyle birlikte Almanya’ya geldi. 1995 yılında yayınladığı "Kanak Sprak" kitabı ile Almanya’da adını geniş kitlelere duyuran yazar bugüne dek, Adelbert von Chamisso, Hugo Ball, Ingeborg Bachmann ve Hebbel gibi çok sayıda ödüle layık görüldü.

Aynı zamanda ressam da olan Zaimoğlu zaman zaman konuk öğretim görevlisi olarak Almanya’nın çeşitli üniversitelerinde edebiyat derslerine giriyor. Diğer yandan Zaimoğlu'nun Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt ve Frankfurter Rundschau gibi ülkenin köklü gazetelerinde de sık sık makaleleri yayınlanıyor.

dpa / ET,EC

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