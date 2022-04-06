Zafer Partisi'nden Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a Zafer Partisi'nden çağrı geldi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Biz Zafer Partisi olarak, milli bir vazife olduğuna inandığımız için Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Adayı olması için göreve davet ediyoruz. Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş'tır" denildi.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden, hangi siyasi partiden olursa olsun oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Bunun için Mansur Yavaş'ı biz Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz" dedi.

Basın danışmanı yalanlamıştı

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili iddialar üzerine ABB Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin tarafından dün yapılan açıklamada, bu konuda yapılan haberler "spakülatif" olarak nitelendirilmişti.

Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ: Mansur Yavaş'la görüşmedik

Fox TV'deki yayında ABB Basın Danışmanı Gültekin'in açıklamasıyla ilgili yorumda da bulunan Özdağ, "Bu doğru. Neden doğru? Biz kendileriyle görüşmedik. Dediğim gibi, ben bu kararı divanda bile paylaşmadım. Divandan bu konuda bir yetki istedim. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. 'Biz size güveniyoruz sayın genel başkanımız. Yetki sizde' dediler. Bu anlamda ne kendileriyle ne bir başka yerle görüşülüp kafalarda bir başka imaj doğuracak hiçbir girişimimiz olmadı Zafer Partisi olarak. Çünkü biz bu meseleyi bir siyasi mesele olarak değil, bir milli mesele olarak görüyoruz" dedi.

Özdağ, "Biz buradan çağrımızı yapıyoruz. Takdir tabii bu durumda Sayın Yavaş'ındır. Bunu kabul eder, partisi veya Millet İttifakı kabul eder veya etmez. O, onların bileceği iş. Biz ama Zafer Partisi olarak şunu ifade edelim: Mansur Yavaş aday olursa biz bu adaylığın arkasında olacağız" diye ekledi.

DW/CÖ,JD