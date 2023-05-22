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Ümit Özdağ
Ümit ÖzdağFotoğraf: Burhan Ozbilici/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Zafer Partisi-AKP görüşmesinde sığınmacı detayı

25 dakika önce

Zafer Partisi ile AKP arasındaki görüşmeden sığınmacılar konusunda farklı mesajlar çıktı. AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş "onurlu ve gönüllü dönüş" derken Özdağ, "Biz gerekirse zorla diyoruz" vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'taki ikinci turu öncesinde Ata İttifakının bileşenlerinin Cumhur ve Millet ittifakıyla görüşme trafiği hız kazandı. Ata İttifakından Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz'ün, İttifak'ın birinci tur sonrasında işlevini tamamlayarak dağıldığını belirtmesi ve parti olarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi ve Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün partisinin genel merkezinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşme sonrasında yapılan basın açıklamasında, Zafer Partisi ile milli güvenlik gibi çeşitli konularda benzer fikirleri paylaştıklarını belirterek partinin ikinci turda Erdoğan'a destek vermesini umut ettiklerini kaydetti.

Kurtulmuş: Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyoruz

Kurtulmuş, Suriyeli sığınmacıların savaştan kaçarak "Türkiye'nin isteğiyle değil, şartların zorlaması sonucu" geldiklerini, ancak Türkiye'nin yüklenebileceğinin bir sınırı olduğunu kaydetti. Hükümetin uzun zamandır "Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projeler üzerinde çalıştığını" belirten Kurtulmuş, şu an  552 bine yakın Suriyelinin oluşturulan güvenli bölgelere gönderildiğini ifade etti.

Suriye'de normalleşmenin sağlanmasıyla barış ve huzur ortamının temin edilmesi ve güvenli bölgeler oluşturulması için "son derece samimi ve takvimlendirilmiş" bir çalışma içinde olduklarını söyleyen AKP Genel Başkanvekili, önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konut projesini örnek vererek "güvenli ve gönüllü dönüş" için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Numan Kurtulmuş
Numan KurtulmuşFotoğraf: picture-alliance/AA/A. Bolat

Özdağ: Biz gerekirse zorla dönüş diyoruz

Özdağ ise açıklamasında, görüşmede Zafer Partisinin sığınmacı ve kaçakların durumu konusundaki çözüm önerilerini dile getirdiklerini belirterek "Tabii aramızda bu konuda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisinin politikasıysa gerekirse zorla şeklinde ifade edilebilecek, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır" dedi.

Faydalı bir görüşme olduğunu, görüşmenin sonuçları konusunda gerekli değerlendirmelerin parti içinde yapılacak toplantıda konuşulacağını belirten Özdağ, "Numan bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak. Daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak" ifadesini kullandı.

Özdağ, bir gazetecinin, Erdoğan'ın kazanması durumunda kendisine herhangi bir görev teklif edilip edilmediği şeklindeki soruya da "Hayır, tekrar görüşeceğiz. Ama herhangi bir teklif yok" yanıtını verdi.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan Özdağ'ın bu akşam Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır" denildi.

DW/BK,EC

 

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