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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch
EğitimTürkiye

Yurt dışında eğitimde ilk tercih Almanya

29 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda-okumak-isteyen-t%C3%BCrk-%C3%B6%C4%9Frencilerin-ilk-tercihi-almanya/a-61824102

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkelere göre dağılımı hakkında bilgi verdi.

Bakan Özer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yurtdışında eğitim gören öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

CHP'li Gürer soru önergesinde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı yurt dışında faaliyette olan okul olup olmadığını, yurt dışında eğitim için görev yapan öğretmen bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa kaç öğretmenin yurt dışında görevlendirildiğini de sordu. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Mahmut ÖzerFotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanı Özer, yurt dışında görevlendirilecek personelin Dışişleri Bakanlığı koordinesinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlendiğini bildirdi.

Bakan Özer, "Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar temsil yeteneği sınavına alınır. Komisyon tarafından yapılan temsil yeteneği sınavında başarılı olan öğretmen ve okutmanlar yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır" açıklamasında bulundu.

"Bakanlık rakamlara dayalı bilgi vermekten kaçınıyor"

Bakan Özer'in yanıtlarını değerlendiren Gürer, bakanlığın rakamlara dayalı bilgi vermekten kaçındığını belirterek, şöyle dedi:

"Yurt dışında Türkiye Cumhuriyet vatandaşı öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı Bakanlık verilerinde yok mudur? En azından yurt dışında öğrenim gören ya da öğretmen olarak görev yapanların bilinmemesi olası mıdır? MEB'e bağlı yurt dışı okul var mıdır? Bu sorular eğitim açısından ülkemizin yurt dışı durumunun görülmesi ve bilinmesi adına önemlidir. Yurt dışında en çok eğitim gören T.C vatandaşı öğrenci varlığı bilinen ülkeler varsa, eğitim gören öğrenci sayısı da biliniyor olmalıdır."

 

ANKA / TY,ET

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