Yurt dışında ikinci tur seçime katılım oranı arttı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi sona erdi. İlk tura göre katılımın arttığı seçimlerde gümrükler de dahil bir milyon 889 bin 512 oy kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi dün saat 23.00'te (TSİ) sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre dış temsilciliklerde ve gümrüklerde oluşturulan oy merkezlerinde toplam bir milyon 889 bin 512 seçmen oyunu kullandı. Bu sayı yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 150 seçmenin yüzde 55,32'sine tekabül ediyor.

27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ilk tur seçimlerde gümrükler hariç dış temsilciliklerde bir milyon 691 bin 531 oy kullanılırken ikinci tur seçimde gümrükler haricinde kullanılan toplam ol sayısı bir milyon 780 bin 343 olarak tespit edildi.

Böylece ilk tura kıyasla seçimlere katılım 88 bin 812 kişi arttı.

Gümrüklerde oy verme işlemi ise 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

En çok oy Almanya'da kullanıldı

Türkiye dışında en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen oy verme işlemi sırasında rekor düzeyde oy kullanıldı. İlk tur seçimlerde 724 bin 447 oyun kullanıldığı Almanya'da ikinci turda 760 bin 882 seçmen sandık başına gitti. İkinci turda katılım 60 bin 684 kişi arttı.

Almanya'da 17 merkezde kurulan sandıklara ilgi en fazla Essen Konsolosluk bölgesinde gösterildi. Burada 90 bin 662 kişi oy verdi. Stuttgart bölgesinde 84 bin 223, Düsseldorf'ta ise 76 bin 203 oy kullanıldı.

Diğer ülkelerde kaç kişi sandığa gitti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de ilk tura kıyasla katılım arttı. İlk turda 51 bin 597 oyun kullanıldığı ABD'de ikinci turda bu sayı 54 bin 288 olarak tespit edildi. (ABD ile saat farkı nedeniyle oy verme işlemi sürdüğü için bunlar nihai rakamlar değildir)

Avustralya'da ikinci turda 21 bin 183, Avusturya'da 67 bin 720, Belçika'da 91 bin 763, Büyük Britanya ve İrlanda'da 67 bin 867, Çin'de 955, Danimarka'da 16 bin 604, Finlandiya'da 3 bin 220, Fransa'da 207 bin 255, Hollanda'da 160 bin 799, İrlanda'da 4 bin 739, İsveç'te 14 bin 219, İsviçre'de 66 bin 186, İtalya'da 10 bin 512, Japonya'da 3 bin 21, Kanada'da 22 bin 241, Lüksemburg'da 16 bin 300, Rusya'da 4 bin 767 seçmen oy kullandı.

DW/TY,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?