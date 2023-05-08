Yurt dışında 1,6 milyon seçmen oy kullandı

14 Mayıs Seçimleri için yurt dışında Pazar akşamına kadar 1,6 milyon seçmen oy kullandı. Dış temsilciliklerde oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs, saat 17.00'a kadar oy verilebilecek.

Türkiye'de 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 28'nci Dönem Milletvekillerinin belirleneceği genel seçim için Pazar akşamına kadar yurt dışında toplam 1 milyon 599 bin 152 kişi oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, 7 Mayıs itibarıyla yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 490 bin 727, gümrük kapılarında da 108 bin 425 kişi oy kullandı.

YSK'ya göre yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor.

Seçmenler, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'a dek oylarını verebilecek.

Ancak Belçika Anvers Başkonsolosluğu bünyesindeki Hasselt, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Başkonsolosluğu Long Island ya da İngiltere Manchester Başkonsolosluğu Leicester gibi merkezlerde sandıklar 1 Mayıs'ta kapatıldı.

Aralarında Cezayir, Lübnan, Çin, Sırbistan, Türkmenistan gibi çok sayıda ülkede bulunan yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 7 Mayıs Pazar günü sona erdi. Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerdeki birçok seçim merkezinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, yurt dışındaki temsilciliklerde sandıklar 20 Mayıs'ta oy kullanımına açılacak ve en geç 24 Mayıs'ta oy verme işlemi sona erecek.

Yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullanıyor

YSK, seçimler için yurt içi ve yurt dışında toplam 196 bin 924 sandık kurulacağını ve bu sandıklarda 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi.

4 milyon 904 bin 672 seçmen yurt içinde ilk kez oy verecek.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, iki hafta sonra yapılacak seçimde de 47 bin 523 seçmen daha ilk kez sandık başına gitme deneyimi yaşayacak.

Cezaevinde tutuklu bulunan seçmen sayısının 53 bin 172 bin olduğunu aktaran YSK, 14 Mayıs'ta ülke genelinde oy verme işleminin saat 08.00'da başlayacağını ve 17.00'da son bulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı için, mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Millet İttifakı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ve Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili katılıyor.

DHA / ET,JD

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