 Yunanistan Pazarkule sınır geçişini kapattı | AVRUPA | DW | 28.02.2020

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AVRUPA

Yunanistan Pazarkule sınır geçişini kapattı

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceği mesajının ardından Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında yoğunluk artıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı

Pazarkule Sınır Kapısı

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara "açık kapı politikası" uygulayacağını duyurmasının ardından, Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapılarından biri olan Pazarkule'ye yönelen yaklaşık 100 göçmen, buradan geçerek, hududun Yunanistan tarafındaki Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı'na yürüdü. Ancak göçmenler, Yunan askerlerinin tampon bölgeye otobüslerle set oluşturması üzerine Yunanistan'a giremedi.

Yunan askerlerinin, ara bölgede biriken kişileri Türkiye'ye dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı ve zaman zaman da korkutmak için ses bombası kullandığı ifade ediliyor. Mültecilerin ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmediği ve tampon bölgede bekleyişlerini sürdürdüğü aktarılıyor. Yunan güvenlik güçleri de bunun üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'nı Türkiye'den Yunanistan'a araçlı ve yaya geçişlerine kapattı.

Türkei Pazarkule Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland

Atina sınır hattında denetimlerini artırıyor

Diğer yandan Atina, Türkiye ile gerek deniz gerek ise karadaki sınır hatlarında denetimlerini artırdı. Ayrıca sınır hattında görev yapan görevli sayısının da ikiye katlandığı bildiriliyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Cuma günü sabaha karşı yaptığı açıklamada,  "Türkiye'nin yeni mülteci baskısını  taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz"  ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre geçtiğimiz Aralık ayının başından bu yana, Suriye'de çatışmaların sürdüğü İdlib bölgesinden, yarısından çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 950 bin kişinin kaçtığı belirtiliyor. Bu kişilerin çok büyük bir bölümü şu an Türkiye-Suriye sınırında kurulan kamplarda son derece kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

DHA,AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle

 

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Türkiye’nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası’" uygulayacağı haberini duyan göçmenlerin sınır kapılarında toplanmaya başladığı bildiriliyor. (28.02.2020)  

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Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı  

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