YSP: Yüzlerce sandıkta oylarımız başka partilere yazıldı

Yeşil Sol Parti (YSP), pazar günü yapılan 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde parti aleyhine usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili açıklama yayınladı.

Partinin Twittter hesabından yapılan açıklamada, yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir! #YeşilSolPartininOylarıNerede" denildi.

HDP ile birlikte seçime giren Yeşil Sol Parti, seçimlerde Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, yüzde 8,81 oranında oy aldı ve 61 milletvekili çıkardı.

Sosyal medyada yapılan çeşitli paylaşımlarda YSP'nin oylarının sisteme girilirken diğer partilere yazıldığı iddia edilmiş ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülmüştü.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, iddialarla ilgili olarak "Çok sayıda sandıkta, sandık sonuç tutanağının sisteme yanlış girildiğine dair elimizde veriler var. Bismil 1234 ve 1235 no’lu, Alaca 1089 no’lu, Hakkari 1094 no’lu, Cizre 1240 ve 1249 no’lu, Kayapınar 1090, 1099, 1101, 2280 no’lu, Silvan 1032 ve 1145 no’lu, Karlıova 1068 no’lu, Şirvan 1055 no’lu, Batman 1051 no’lu, Urfa 1055, Besni 1149 no’lu, Ergani 1113 no’lu, Bulanık 1110 no’lu sandıklarda. Yüzlerce arkadaşımız 14 Mayıs akşam saatlerinden itibaren bu veriler üzerinde çalışıyor. Ülke çapında sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki tutarsızlıkları tespit ediyor. Sandık sonuç tutanakları ile SİP Port sistemine girilmiş verileri karşılaştırıyor. Bunların düzeltilmesi için itiraz ve başvurularda bulunuyoruz. Şimdiye kadar yapılan itirazların önemli bir bölümü düzeltildi. Örneğin 1085 no’lu sandıkta Yeşil Sol Parti 174, Adalet ve Birlik Partisi 0 oy almışken bizim oylarımızın tamamı Adalet ve Birlik Partisi’ne yazılmıştı. İtirazlarımız sonucunda bu düzeltildi" dedi.

Tiryaki, "Böyle veriler üzerinden varsa onların da itirazları başımız gözümüz üstüne. Ama öyle valiyle, İçişleri Bakanı'yla, Adalet Bakanıyla, onların verileriyle, ellerindeki vatandaşın kişisel bilgilerini kullanılarak yapılacak çalma işlemlerinin tamamına da sonuna kadar direneceğiz" açıklaması yaptı.

Demirtaş: Hileyle seçim kazanıldı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, seçimlerde hile yapıldığını dile getirerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda alınması gereken önlemlere dikkat çekti. "Yıllardır hileyle nasıl seçim kazanıp ülkeye el koyduklarına dair tahminlerimi ve alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Demirtaş, oy sayımı ve birleştirmelerinde en önemli delilin ıslak imzalı sayım tutanağı olduğunu vurguladı.

Tutanağı, sandık başkanı ve sandık kurulunun siyasi parti temsilcilerinin birlikte imzaladığını belirten Demirtaş, "Eğer tutanağa itiraz yoksa artık mühürlü oy çuvalı hiçbir aşamada açılıp yeniden sayılmaz. Peki sandık kuruluna üye yazılanların hepsi gerçekte AKP-MHP taraftarı ise ve kendini muhalif partilerin temsilcisi olarak yazdırmışsa ne olur? İşte o zaman sandık başkanı dahil olmak üzere tüm sandık kurulu iktidar yanlılarından oluşmuş olur" dedi.

Oylar sayılırken gözlemcinin olmaması halinde sayım tutanağının istenildiği gibi düzenlenebileceğini ifade eden Demirtaş, "Altına da Yeşil Sol Parti, CHP, İYİ Parti adına imza atarlar, itiraz etmezler ve bir örneğini muhalefet partilerinin ilçe binasına teslim ederler. Muhalif partiler de kendilerine gelen bu tutanağa güvendikleri için itiraz etmezler, sisteme kaydederler. Böylece YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar uyumlu görünür, hilenin nerede olduğu bir türlü bulunamaz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın oy oranlarını ilk verdiğinde açılışı yüksek orandan yaptığını ve "Erdoğan’ın kesin kazandığı algısını yarattığını" belirten Demirtaş şöyle devam etti:

"Hileli tutanaklar ilk etapta sisteme girilmez, birkaç saat veri akışı yavaşlatılır ve muhalefetin elinde sahteliğe ilişkin bir delil olup olmadığı, itiraz edip etmeyecekleri gözlenir. Muhalefetin hileyi yakalayamadığı ve o sandıklara itiraz etmediği netleşince hileli tutanaklar da hemen sisteme girilmeye başlanır ve veri akışı yeniden başlar. Böylece her şey yasal ve usulüne uygun görünür. Hileyi yakalamak artık imkansızdır. Bu operasyon için merkezi bir dijital üs, bu üssün başında da Süleyman Soylu bulunur. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu sandıklarında bu operasyon yıllardır yapılır."

Yeşil Sol Parti, seçime Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girmişti. Seçim sonuçlarına göre, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10,54 oranında oy aldı.

DW, ANKA/BÖ,HT

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