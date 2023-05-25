YSP ve HDP: Tek adam rejimini değiştireceğiz

HDP ve Yeşil Sol Parti, bugün düzenlenen basın toplantısı ile ikinci tur kararını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef özgür demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi. Buldan, "28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarcağımızı, tarihin akışını hep birlikte demokratik yönde değiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "Sandığa gidelim, sandığı koruyalım" mesajı verdi. Sancar, "Sandığa gidelim, geleceğimize, irademize sahip çıkalım" dedi.

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