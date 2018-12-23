YSK yerel seçime katılacak partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'taki yerel seçimlere katılabilecek partileri açıkladı. YSK'nin internet sitesinde yayınlanan karara göre seçimlere 13 parti katılacak. Buna göre, sandık yarışında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP) Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Vatan Partisi (VP) yer alacak.

YSK'nın kararında, seçimlerin temel hükümlerini düzenleyen kanun uyarınca siyasi partilerin milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği vurgulandı.

2014'te yapılan yerel seçimlerde, Türkiye genelindeki oy dağılımını gösteren sonuçlara göre AKP yüzde 45 oy oranıyla birinci olmuştu. CHP yüzde 27 oy oranıyla ikinci, MHP ise yüzde 15 ile üçüncü olmuştu. O dönemki adı Barış ve Demokrasi Partisi olan HDP ise yüzde 4 oy almıştı.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe