 YSK Tunceli′de 6 mazbatayı iptal etti | TÜRKİYE | DW | 10.05.2019

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TÜRKİYE

YSK Tunceli'de 6 mazbatayı iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, Tunceli'de HDP ve TKP'den 4 meclis üyesi ile iki muhtarın mazbatalarını KHK ile görevlerinden ihraç edilmiş oldukları gerekçesiyle iptal etti.

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Tunceli Belediyesi'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) seçilen 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbataları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.

YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli belediye meclis üyeliğine seçilen HDP'li Hıdır Demir, Özcan Ateş ve Metin Kılıç ile TKP'li Candan Badem'in ve merkez Meşeyolu köyünün muhtarı Hakkı Suvan ile Ovacık ilçesinin Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge'nin mazbataları, KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle iptal edildi. YSK tarafından 6 kişinin mazbatalarının iptal gerekçesi, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına iletildi.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, YSK'nın yazısının, akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını, 4 belediye meclis üyesine verilen mazbataların iptal edildiğini, yerlerine yedek üyelerin seçildiğini açıkladı.

DW,DHA/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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