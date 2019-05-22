YSK temsilcilerinden gerekçeli karar eleştirisi

Muhalefet partilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul’da seçimin iptaline ilişkin YSK yönetimince açıklanan gerekçeli kararın "siyasi" ve "hukuk dışı" olduğu görüşünde birleşiyor. CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu yönündeki YSK tespiti bir yana, oy sayım döküm cetvellerinin de usulsüz oluşturulduğunun söylenmesinin “hukukun tamamen altüst edilmesi” anlamını taşıdığını söylüyor.

DW Türkçe’ye “YSK, gerekçesi olmayan bir gerekçeli kararı toplumun önüne koymuştur. Ama bu karar tamamen siyasidir, hukukla ilgisi yoktur” diyen Yakupoğlu, YSK’nın oy sayım döküm cetvelleriyle ilgili araştırma ve incelemelerini daha önce yaptığını ve seçim sonucunu değiştirecek herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını duyurduğunu hatırlatıyor.

Yakupoğlu, YSK’nın sandık başkanı ve oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği iddialarını, 6 Mayıs tarihli kısa karar sonrasında da araştırmaya devam ettiğini ancak 8 Nisan kararından hiç bahsetmediğini anlatıyor. Yakupoğlu, “O tarihte AKP’nin boş ve imzasız olduğunu iddia ettiği oy sayım döküm cetvellerinin olduğu 57 sandık yeniden sayılmıştı ve seçim sonucu yine değişmemişti. Şimdi neyi araştırdılar da buldular? Sorulması gereken soru budur” çıkışında bulunuyor.

"YSK yepyeni bir seçim kanunu yapıyor"

Yakupoğlu, “YSK, AKP’nin iddia ettiği gibi oy sayım döküm cetvellerinin mühürsüz, imzasız veya boş olması sebebiyle, o sandıklardaki tüm sandık kurulu üyeleri tarafından itirazsız imzalanmış ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını yok ve geçersiz sayıyor. Yepyeni bir seçim kanunu yapıyor” diyor. Bundan böyle kimsenin seçim sonucuna güvenemeyeceğini, hiçbir seçimin bitmeyeceğini öne süren Yakupoğlu, “Çünkü -sandığa sahip çık, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı al, seçim sonucunu siyasi partiler belirler- söylemleri çöp olur. Bunların yerine –Seçim sonucunu YSK belirler- söylemi geçer. Gerekçeli karara bakıyoruz, diyoruz ki; demek ki YSK, her seçime kendince kural koyacak, seçmen iradesini hiçe sayacak. Sandığın sesini değil, siyasi duruma göre kendi bildiğini okuyacak” endişesini dile getiriyor.

Yakupoğlu, YSK’da görev yaptığı 8 yıl boyunca oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş bir seçime rastlamadığına da dikkat çekiyor.

"Seçmenin iradesine el koydular”

HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, gerekçeli karardaki “İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281’dir” ifadesine dikkat çekiyor. Tiryaki, “Bu konuda daha önce de araştırma yapıldı, böyle bir sonuca ulaşılmadı, peki şimdi nasıl bu sonuca ulaşılmıştır? YSK, seçmenin iradesine el koymuş ama buna doğru düzgün bir kılıf bulamamıştır. Hukuki olmayan siyasi bir kararla karşı karşıyayız” diyor.

250 sayfalık gerekçeli kararda sadece karşı oy kullanan üyelerin itirazlarının yer aldığı bölümün dikkatle okunulabileceğini belirten Tiryaki “O bölümü yazanlar da, düşüncelerini zamanında açıklamadılar. Kamuoyuyla paylaşmadılar. YSK'da neler olduğunu anlatmadılar. Bu yüzden ortaya çıkan bu karara tümden inanmak mümkün değil" diye konuşuyor.

"Gerekçeli karar kısa karara aykırı olamaz"

İyi Parti YSK temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu da, gerekçeli kararın kısa karara aykırı olamayacağını ancak YSK’nın bunu yaptığını belirterek “Ortada tartışılamayacak kadar hukuka aykırı bir durum var. YSK, siyasi kararlar aldığını tescillemiş, hukuk dışı bir kuruma dönüşmüştür” diyor.

Gerekçeli kararda YSK’nın iktidar partisi AKP temsilcileri gibi "çaldılar" ifadesine yer veremediğine de dikkat çeken Kırmızıoğlu, “Halkımız da görüyor ki, bu yönde ellerinde hiçbir delil yok. Ama çok sıkıntılı bir sürece giriyoruz. 23 Haziran’da seçim yenilenecek ve yine aylarca sürecek bir itiraz duruma ortaya çıkabilir. Çünkü, kanunları uygulamayan bir YSK ile karşı karşıyayız” değerlendirmesi yapıyor.

"Eski içtihatlar geçersiz”

YSK’nın İstanbul seçimini iptal ettiği 6 Mayıs tarihli kararı için “Şaibe ve hukuki yolsuzluklar vardı. Şimdi hukuk doğrultusunda böyle bir karar alındı” diyen AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel ise gerekçeli karar sonrası görüşlerini Twitter’dan paylaştı. Özel, “YSK tam kanunsuzluktan dolayı seçimi iptal etmedi, olağanüstü itiraz ile önüne gelen talep üzerine bu kararı verdi. Bilen bilmeyen hocalarımızın dikkatine sunuyorum, kararın gerekçesini iyi okusunlar” dedi.

Gerekçeli karardaki itirazları dikkate alanların artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayandıklarını söyleyen Özel, “Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Eski içtihatlar geçersiz kalmıştır. Sayım döküm cetveli yoksa veya kanuna aykırı ise ona dayalı tüm işlemler de geçersizdir” sözleriyle gerekçeli kararı savundu.

Hilal Köylü/ Ankara

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