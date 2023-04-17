YSK seçmen sayısını açıkladı

YSK'dan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'daki seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yaklaşık 5 milyon seçmen ise ilk kez bu seçimde oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 ve yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672, yurt dışında da 277 bin 646 seçmenin ilk defa oy kullanacağını kaydeden Yener, seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmenin daha 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacağıını belirtti.

Yener kadın ve erkek seçmen dağılımını ise şöyle açıkladı:

"Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790’ını, yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta, yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ünü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır."

"191 bin 884 sandık kurulu oluşturulacak"

Seçimlerde 191 bin 884 sandık kurulu oluşturulacağını ifade eden YSK Başkanı, "Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215’tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur" dedi.

Yurt dışında kayıtlı seçmen sayısını 3 milyon 416 bin 98 olarak duyuran Yener, bu seçmenlerden 1 milyon 595 bin 158'inin kadın olduğunu, yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 46,7'sini kadınların oluşturduğunu söyledi. Yurt dışında 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmenin bulunduğuna da işadet eden Yener, yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,3'ünü de erkek seçmenlerin oluşturduğunu sözlerine ekledi. Yener 14 Mayıs'da yapılacak seçimlerde yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerin sayısını ise 277 bin 646 olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu sayıya ilaveten 2 bin 435 kişinin daha ilk kez oy kullanacağını söyledi. Yener yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacağını da kaydetti.

Deprem bölgelerinde hazırlıklar

Seçmen listeleri ve sandık bilgilerini siyasi partilerle paylaştıklarını belirten Yener, deprem bölgesine ilişkin de bilgi vererek şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimizin veya kurumdan görevlendirilen personelimizin bölgeye ziyareti söz konusu olmaktadır. Bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Orhan Usta ve Battal Ögüt'ün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, varsa problemlerin çözümü konusunda gerekli çalışmalar yapılıp bilgi verilecek."

Askı süresi içinde deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtlarını da gittikleri yerlere aldırdıklarını belirten Yener, "Toplam yurt içinde 600 bine yakın seçmenin, askı süresi içinde kayıtlarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde e-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın, deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali göz önüne alındığında, rakamlar yasal mevzuata uygundur. Haftaya bir başka ekibimiz Şanlıurfa ve Adıyaman'a gidecek. En son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım" diye konuştu.

ANKA/TY,BK

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