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ArşivFotoğraf: DW/M. Karagöz
PolitikaTürkiye

YSK: Seçime 36 parti katılacak

1 saat önce

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimine 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu.

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Ankara'da yapılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde oy verme işleminin saat 08.00'da başlayıp, 17.00'da sonlanacağını duyurdu.

Yener, söz konusu seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi: "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur."

YSK Başkanı Yener'in seçimlere girmeye hak kazandığını ifade ettiği siyasi partiler şunlar:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi.

 

DW / ET,SÖ

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