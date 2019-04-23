 YSK: KHK′lılar oy kullanabilir | TÜRKİYE | DW | 23.04.2019

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TÜRKİYE

YSK: KHK'lılar oy kullanabilir

31 Mart seçimlerine ilişkin itirazları ele alan YSK ara kararını açıkladı. YSK, KHK'lıların oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu üyeleri araştırılacak.

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK) (DW/Hilal Köylü)

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YSK’nın yerel seçimleri kazanan KHK’lı belediye başkanları ile meclis üyelerine mazbata verilmemesi kararına ilişkin tartışmalar sürüyor. DW Türkçe’ye konuşan mazbata alamayan başkanlar kararın siyasi olduğunu savunuyor. (17.04.2019)

YSK’nın KHK’lı seçilmişlere mazbata verilmemesini öngören kararı Ankara’yı karıştırdı. KHK’lı seçilmişlerin HDP’li olduğu, mazbataların da AKP’lilere verileceği öğrenilince YSK’ya “Hak gaspında bulunma” tepkisi geldi. (11.04.2019)

HDP’nin YSK temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP'li İlhan Cihaner'in iddiasını değerlendirdi. Tiryaki, KHK’lı adaylara ilişkin YSK’nin kendilerine bir uyarı veya bildirimde bulunmadığını söyledi. (16.04.2019)

AKP'nin hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bulunan seçmenlerin oy kullanmaması yönündeki itirazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. Ret kararı, AKP ve MHP'nin 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı itirazlara ilişkin YSK'nın ara kararı kapsamında alındı.

YSK, 11 Nisan'da aldığı bir başka kararda haklarında KHK ile işlem yapılmış olup, 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararı almıştı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıl süren OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan KHK’larla 130 binden fazla kişi kamudaki görevlerinden ihraç edilmişti.

Kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

YSK, AKP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki iddiasının da araştırılmasına karar verdi. YSK'nın kararına göre 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri araştırılacak. 

AKP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu.  AKP, olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra üç valiz dolusu delil ve belge sunduğunu açıklamıştı.

AKP'nin başvurusundan bir gün sonra Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP de hem İstanbul'da hem de Maltepe'de seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK, AKP'nin ve MHP'nin seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazını henüz karara bağlamadı.

DW/ÖA,GA

 

© Deutsche Welle Türkçe

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