YSK: KHK'lılar oy kullanabilir

AKP'nin hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bulunan seçmenlerin oy kullanmaması yönündeki itirazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. Ret kararı, AKP ve MHP'nin 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı itirazlara ilişkin YSK'nın ara kararı kapsamında alındı.

YSK, 11 Nisan'da aldığı bir başka kararda haklarında KHK ile işlem yapılmış olup, 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararı almıştı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıl süren OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan KHK’larla 130 binden fazla kişi kamudaki görevlerinden ihraç edilmişti.

Kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

YSK, AKP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki iddiasının da araştırılmasına karar verdi. YSK'nın kararına göre 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri araştırılacak.

AKP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu. AKP, olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra üç valiz dolusu delil ve belge sunduğunu açıklamıştı.

AKP'nin başvurusundan bir gün sonra Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP de hem İstanbul'da hem de Maltepe'de seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK, AKP'nin ve MHP'nin seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazını henüz karara bağlamadı.

DW/ÖA,GA

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