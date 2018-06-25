YSK kesin sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlararını kamuoyuna duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29 oranında oy aldı.
YSK, milletvekili genel seçiminde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yüzde 42,56, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yüzde 22,65, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yüzde 11,1, İYİ Parti'nin yüzde 9,96, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yüzde 11,70, Saadet Partisi'nin (SP) yüzde 1,34, ve Vatan Partisi'nin yüzde 0,23 oranında oy aldığını bildirdi.
Bu sonuçlara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.
Basın toplantısı düzenleyen YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların tüm Türkiye'deki sandık sonuç tutanaklarının ıslak imzalı asıllarının taranmış halini YSK'nın internet sitesinden görebileceğini söyledi.
DW/GY,ÖA
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