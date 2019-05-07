 YSK kısa kararını açıkladı | TÜRKİYE | DW | 07.05.2019

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TÜRKİYE

YSK kısa kararını açıkladı

YSK, yaptığı yazılı açıklamada ile “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması” gerekçesi ile İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar verildiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu /Ankara

Yüksek Seçim Kurulu /Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Güven, YSK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Yargı süreci sona erdi. YSK 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik” şeklinde konuştu.

YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine” karar verildiği belirtildi.

YSK Başkanı Sadi Guven

YSK Başkanı Sadi Guven

Açıklamada, "yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına” karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatası'nın iptal edildiği” kaydedildi. 

YSK'nın aldığı bir diğer karar ise sandık kurullarındaki görevlendirmelere ilişkin oldu. YSK, "kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması” kararı da aldı.

YSK, söz konusu kararları oyçokluğu ile aldı. Gerekçeli kararın ise "bilahare” açıklanacağı ifade edildi.

Maltepe ve Büyükçekmece'de itirazlar reddedildi

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde seçim sonuçlarına yönelik itirazları ise reddetti. AKP Büyükçekmece'de ve MHP ise Maltepe'de seçimlerin iptali talebi ile olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK'nın açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan, bu taleplerle ilgili olarak ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

DHA,DW/JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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