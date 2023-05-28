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YSK Başkanı Ahmet Yener
YSK Başkanı Ahmet YenerFotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS
PolitikaTürkiye

YSK: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği görülmüştür

4 saat önce

YSK, geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 22.30'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Yener, yurt içi ve yurt dışında toplam 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığını ve sandıkların açılma oranının yüzde 99,43 olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların 52,14'ünü, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oyların yüzde 47,86'sını aldığını belirten Yener, Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 260 bin 109 oy aldığını kaydetti.

"Her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüştür" diyen Yener, sisteme girilmeyen 809 bin 20'luk oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceğini vurguladı.

Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" dedi.

Yener açıklamasında, yurt içinde ve yurt dışında açılan sandıklara ve adayların oy oranlarına ilişkin de bilgi verdi. Yurt içindeki 192 bin 214 sandığın yüzde 99,32'sinin açıldığını belirten Yener, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51,91, Kılıçdaroğlu'nun oy oranının ise yüzde 48,09 olduğunu aktardı.  

Yurt dışında kurulan 5 bin 657 sandığın yüzde 88,14'ünün açıldığını kaydeden Yener, Erdoğan'ın yurt dışında oyların 59,80'ini, Kılıçdaroğlu'nun ise oyların yüzde 40,20'sini aldığını belirtti.

ANKA, DW/JD, BK

 

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