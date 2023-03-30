  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Adem Altan/AFP
PolitikaTürkiye

YSK Erdoğan'ın adaylığına itirazları reddetti

1 saat önce

YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verildiğini ve adaylıkları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye yönlendirildiğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4PW0B

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde olmalarının kararlaştırıldığını ve ilanın Resmi Gazete'ye yönlendirildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin YSK'ya yönelttiği itirazların incelendiğini ve gerekli kararların verildiğini açıkladı. Yener, Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın "Millet" ismini kullanmaması yönündeki itirazının oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, "Yani 6 parti tarafından oluşturulan 'Millet İttifakı' unvanının  2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir" dedi.

Adaylara yapılan itirazlar reddedildi

Seçim takvimine göre, 18 Mart 2023 tarihinde geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesinin ilan edildiğini hatırlatan Yener, "Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiştir. Dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza, alfabetik sıraya göre, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116'ıncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8A maddeleri ile birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle her üç aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir" diye konuştu.

Adaylar kesinleşti

Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verildiğini ve 4 ismin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleştiğini kaydetti. Yener, "Karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilip cumartesi günü saat 14.00 itibariyle de cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yener ayrıca, seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvuruların da değerlendirildiğini ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların reddine karar verildiğini söyledi.

DHA/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu binası

Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin geçici listesini Resmi Gazete'de yayımladı. Listede Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yer aldı.
Politika28 Mart 2023
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

Bahçeli'nin AKP ile ortak liste yapılmayacağını açıklamasının ardından gözler Cumhur İttifakı'ndaki liste çalışmalarına çevrildi. AKP, Meclis'te çoğunluk için bazı illerde ortak listenin şart olduğunu savunuyor.
Politika22 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Depremzedeler için TBMM'ye acil çağrı

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Politika7 saat önce
Diyarbakır'da 2015'te Hizbullah yanlılarının düzenlediği protesto gösterisinden

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Terörizm8 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Karamollaoğlu: Dört aday birinci turu etkileyebilir

Karamollaoğlu: Dört aday birinci turu etkileyebilir

Politika10 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

Politika22 saat önce
Deprem sonrası binalara ilişkin yapı denetim sistemi tartışma konusu oldu

Yapı denetim modeli: Kuzu kurda emanet

Yapı denetim modeli: Kuzu kurda emanet

Politika29 Mart 2023

14 Mayıs: Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?

14 Mayıs: Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?

Politika29 Mart 2023
Ana sayfaya dön