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14 Mayıs seçimleri
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei
Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS
PolitikaTürkiye

YSK ilk turun kesin sonuçlarını açıkladı

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayımladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlar, saat 18.00’de Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. YSK’nın açıkladığı kesin sonuçlara göre,  AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy alarak 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kalan iki isim oldu.

Sonuçlara göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 239, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 235 bin 783 oy aldı. YSK’nın açıkladığı kesin sonuçlara göre adayların aldığı oyların sayısı ve oranları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan:

Yurt içi Seçim Sonucu: 26 milyon 86 bin 102
Yurt dışı Seçim Sonucu: 967 bin 180
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 80 bin 567
Türkiye Geneli Toplam: 27 milyon 133 bin 849 – (Yüzde 49,52)

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu:

Yurt içi Seçim Sonucu: 23 milyon 873 bin 749
Yurt dışı Seçim Sonucu:665 bin 111
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:56 bin 318
Türkiye Geneli Toplam: 24 milyon 595 bin 178 – (Yüzde 44,88)

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan:

Yurt içi Seçim Sonucu: 2 milyon 796 bin 613
Yurt dışı Seçim Sonucu: 28 bin 218
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:6 bin 408
Türkiye Geneli Toplam: 2 milyon 831 bin 239 – (Yüzde 5,17)

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce:

Yurt içi Seçim Sonucu: 216 bin 470
Yurt dışı Seçim Sonucu: 15 bin 759
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:3 bin 554
Türkiye Geneli Toplam:235 bin 783 – (Yüzde 0,43)

ANKA / HT, BÖ

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