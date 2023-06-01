YSK Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonucunu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82'sini aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçların ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini dile getiren Yener, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,82 oy aldığını duyurdu.

Kurul'un seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlediğini ve 29-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları sonuçlandırdığını bildiren Yener, sözlerine şöyle devam etti:

28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dışında gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin galibi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 25 milyon 504 bin 724 oy verildiğini duyurdu. Yener sözlerini, "Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" diyerek tamamladı.

DW / ET,BK

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