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YSK Başkanı: Oy kullanma işlemi sorunsuz devam ediyor

31 Mart 2024

YSK Başkanı Ahmet Yener, ülke genelinde oy kullanma işleminin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener (ortada) ile iki Kurul üyesi - (26.05.2023)
Arşiv - YSK Başkanı Ahmet Yener (ortada)Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata /AA/picture alliance

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ülke genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini dile getirdi.

Sabah erken saatlerde geldiği Kurul binasından oyunu kullanmak üzere ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı. "Tüm il ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgi aldım. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah günün sonunda da sorunsuz olarak oy verme işlemleri tamamlanır, sayım işlemlerine geçeriz" diyen Yener, "Saat 16:00'da 32 ilimizde, saat 17:00'da ise kalan illerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17'den sonra Kurul toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız" bilgisini paylaştı.

YSK Başkanı Yener, oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra, Kurul yayın yasağını kaldırmadan önce seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmamaları konusunda basın kuruluşlarını ve medya mensuplarını uyardı.

 

ANKA,DHA / ET,AI

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