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14 Mayıs seçimleri
Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS
PolitikaTürkiye

YSK Başkanı: İkinci tur daha erken sonuçlanır

3 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin ikinci turunun birinci tura kıyasla daha erken sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi. Yener, yayın yasağının kaçta kalkacağına dair soruyu da yanıtladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener,Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini ve şu ana kadar da seçimlerin"sıkıntısız, problemsiz" devam etmekte olduğunu ifade etti.

YSK Başkanı, seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerineyse "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" yanıtını verdi.

Yener, yayın yasağının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek. Yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır" diye cevapladı.

İlk turda 18.30'da kaldırıldı

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yayın yasağını TSİ 18.30'da kaldırmıştı. Yasağın kaldırılmasının ardından da resmi olmayan ilk sonuçlar açıklanmaya başlamıştı.

Oy verme ve sayım süreci

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

27 Mayıs saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı, sandıklar kapanana kadar devam edecek.

Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek.Oy sayım ve dökümüne, oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerinin yanı sıra sandık bölgesinde kayıtlı olan seçmenler de katılabilecek.

Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.

DW/CÖ,EC

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