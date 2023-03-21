YSK'dan 11 ismin Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine onay

Yüksek Seçim Kurulu, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de aralarında olduğu 11 adayın Cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesini kabul etti.

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. Buna göre 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Adayların bunun için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurullarına gidebilecek. YSK'nın başvurusunu onayladığı isimler Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal.

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