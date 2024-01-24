YRP'li Altınöz: Teşkilatımız ittifakı hiç istemiyor

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olması halinde dengeleri nasıl değiştireceği tartışılırken, YRP'nin de İstanbul'da aday çıkartabileceği belirtiliyor. YRP'de Mehmet Altınöz'ün ismi ön plana çıkıyor.

Yerel seçimlere yaklaşık iki aylık bir zaman kala partilerin adaylarının büyük bir bölümü açıklanırken, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bazı partilerin gösterecekleri adayların sonuçlarda etkili olup olmayacağı tartışılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Teşkilat Başkanı ve Milletvekili Buğra Kavuncu'yu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıkladı. İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını da bugün açıklayacak. Partinin Ankara'da adayı CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım olacak. Bu isimle İYİ Parti'nin Ankara'da ülkücü kökenden gelen CHP'nin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AKP'nin adayı Turgut Altınok'tan memnun olmayan sosyal demokrat seçmenleri çekmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan İstanbul'da eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin adayı olup olmayacağı hem parti içinde hem de kulislerde merak konusu. Başak Demirtaş adaylık iddialarını birkaç gün öncesine kadar reddetmiş ancak son yaptığı açıklamada "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" demişti. Başak Demirtaş'ın adaylığının 31 Mart 2019'da CHP'nin 13 bin oyla kazandığı İstanbul'da dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.

Bu arada AKP ile iş birliği için anlaşmaması durumunda İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayının da güçlü profilli bir isim olması bekleniyor. Son genel seçimde YRP'nin İstanbul'da aldığı yüzde 3'e yakın oyun artma potansiyeli olduğu belirtiliyor. Son görüşmeler sonrası YRP'nin İstanbul'da adaylık için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün ismi ön plana çıkıyor.

Altınöz: AKP son görüşmede yeni bir teklifle gelmedi

DW Türkçe'nin sorularını Salı günü sabah saatlerinde yanıtlayan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak şu anda devam eden görüşmelerde hafta sonuna kadar bir karara varılmasını beklediğini kaydetti.

AKP ile Pazartesi akşamı yapılan son görüşmede kendilerinden üç büyük şehirde destek talep ettiklerini ve karşılığında belediye meclislerinde üyelik teklif ettiklerini belirten Altınöz, şunları kaydetti:

"Fakat biz zaten baştan beri AK Parti yöneticilerine bizim zaten bu üç büyük şehirde meclis üyesi çıkartabileceğimizi, bu bakımdan bizim böyle bir teklife evet dememizin zor olduğunu ifade etmiştik. Onlardan biz aslında daha somut ve net teklifler bekliyoruz."

Altınöz, ittifak görüşmelerinin baştan beri belli bir seyirde devam etmesi durumunda tüm Türkiye'nin haritasının ortaya konulacağını ve il bazında hareket edilebileceğini söyleyerek, "Ama şu anda AK Parti hemen hemen birçok ilde İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere adaylarını ilan etti. Bu çerçevede artık bundan sonra verilecek tekliflerin bizim tabanımızda çok ciddi bir karşılık bulacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Bu arada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olabileceği ve son kararın orada verilebileceği de kulislerde konuşulan ihtimaller arasında.

Altınöz "kaybettiren parti" pozisyonunda olmayacaklarını da söyleyerek şöyle konuştu:

"Kaybettiren olmayız, neden? Çünkü biz zaten kendi yolumuza giden bir partiyiz. Bunu 14 Mayıs'ta da söylediler. Ama bizim kaybettirecek bir durumumuz yok. AK Parti zaten kazanabiliyorsa çalışsın, kazansın, bizimle bir alakası yok. Kaldı ki yerel seçimlerde yüzde 50+1 gibi bir durum da yok. Yani çalışırsınız, kazanırsınız. Bizim için de öyle. Biz de mesela ittifaka çok hevesli değiliz. Çünkü ittifakın kendi duruşunuzla ilgili bazı sıkıntıları oluyor, özellikle de yerel seçimlerde. Bizim teşkilatımız ittifakı hiç istemiyor."

"Maça Barcelona gibi çıkıyoruz"

Altınöz, seçimde iddialı olduklarını ve Refah Partisi'nin "1994 ruhunu" yakaladıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Teşkilatlarımız çok heyecanlı. Şu anda bize geçen belediye başkanlarımız da var. Onların da bizim partimize vermiş olduğu heyecanla, aynı zamanda Anadolu'daki rüzgârı da gördüğümüzde Malatya'da, Şanlıurfa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Yozgat'ta, Düzce'de, Bursa'da, Edirne'de ve Manisa'nın bazı ilçelerinde, Antalya'da ve başka birçok ilçede kazanmak suretiyle büyük bir sürpriz yapacağımızı ifade edebiliriz."

Refah Partisi 1994 yerel seçimlerinde sürpriz bir çıkış yaparak yüzde 19,1 oy oranıyla Ankara ve İstanbul gibi 28 ilde belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

14 Mayıs'taki genel seçime parti olarak kendi logolarıyla girmenin bir yükseliş getirdiğini ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:

"Logumuzla girmenin bize şöyle bir artısı oldu; 'cesaretli parti, özgüvenli parti, helal olsun bak görüyor musun? Bunlar kendilerine böyle güveniyorlar' dendi. O nedenle şu anda maça Barcelona gibi çıkıyoruz."

Altınöz, Betimar araştırma şirketinin 6 ay önce yaptığı ankette İstanbul'daki oylarının yüzde 5,7 çıktığını söyleyerek, "6 ay önce 5,7 olan bir parti şu an itibariyle çarpan etkisiyle bunun yüzde 15 ya da 20'ye kadar çıkacağını görebiliriz. Çünkü biz araştırmaların üç katını alıyoruz" diye konuştu.

Betimar Araştırma'nın YRP'nin oylarını İstanbul'da yüzde 5,7 olarak bulduğu araştırma 31 Temmuz-2 Ağustos arasında düzenlenmişti.

YRP son olarak AKP'nin ve Şanlıurfa'nın güçlü isimlerinden Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyken AKP'den istifa eden eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Bursa adayı ise eski AKP İl Başkanı Sedat Yalçın olarak açıklanırken, YRP'nin Bingöl adayı ise eski MHP'li Mehmet Ziya Buyankara oldu.

Son olarak Şeyh Said'in torunu Faruk Septioğlu da Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Elâzığ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Altınöz, 10 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek törenle Türkiye'deki tüm adaylarını ilan edeceklerini ve seçim beyannamesini açıklayacaklarını belirterek, bu ay sonuna kadar tüm adayların netleşmiş olacağını kaydetti.

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