YRP İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile ittifak yapmama, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını gösterme kararı aldıklarını söyledi.

Yenideh Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan yerel seçimlerle ilgili aldıkları kararı Ankara'da parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile duyurdu. Erbakan AKP ile ittifak yapmayacaklarını ve üç büyük ilde kendi adaylarını göstereceklerini söyledi.

14 Mayıs 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldıklarını hatırlatan Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı açıklamış olmamıza rağmen, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Erdoğan lehine adaylıktan çekilerek tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimiz dışında bir karşılık beklemeden ve mutabakat metnimizle de ilkelerimizden taviz vermeden, Cumhur İttifakı içinde yer aldık" dedi.

"İktidar Gazze konusunda gerekli adımları atmadı"

"Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki milletimizin hayrına olan bu mutabakat metnimizle ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta maalesef tam tersi yönde gelişmeler olmuştur" diyen Erbakan konuşmasına şöyle devam etti:

"2024 yılı bütçesinin aynen önceki bütçeler gibi bir 'borç ve faiz bütçesi' olarak açıklanması, emeklinin dar gelirlinin bugün içinde bulunduğu durum, seçimden sonra yağmur gibi yağan zamlar ve vergi artışları bu konuda en önemli örneklerdir.

Burada diğer çok önemli bir konu da iktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmamış olmasıdır. Ne adımı atılacak? Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulması, Tel Aviv'deki büyükelçimizin geri çağrılması, İsrail'le ticaretin kesilmesi, ihracatın tamamen durdurulması, Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması gibi adımlar maalesef bu geçen süre içinde atılmamıştır. Yetki sahipleri, iktidarda bulunanlar miting yapmak ve konuşmak dışında somut hiçbir aksiyon almamışlardır. Bu gerçek yerel seçimlerle ilgili ittifak kararımızın şekillenmesinde rol oynamıştır."

Erbakan: Karşımıza beş sebep çıktı

"Özellikle İstanbul’un CHP'den alınması ve iktidarın icraatlarında etki sahibi olup hayra vesile olunabilir mi düşüncesiyle ve toptan retçi bir tavır almamak adına müzakere masasına oturtulduğunu" söyleyen Fatih Erbakan bu noktada ise karşılarına beş sebep çıktığını belirtti.

Bu seçimin 14 Mayıs'taki seçimden önemli bir farkı olduğunu söyleyen Erbakan, birinci sebep olarak, vatandaşların bu seçimde YRP'nin herhangi ittifak içinde yer almasını istememesini gösterdi.

Teşkilatların da bu seçimde bir ittifakın içinde yer alınmasını istemediğini söyleyen Erbakan, "Bir önceki seçimde teşkilatlarımızın yüzde 60'ı ittifak istemiyordu. Bu seçimde teşkilatlarımızın yüzde 95'i ittifakı istemiyor" diye konuştu.

Üçüncü sebep: Beka seçimi olarak görmüyoruz

YRP'nin 31 Mart yerel seçimlerini 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri gibi bir "beka" seçimi olarak görmediğini ifade eden Erbakan, "Belediye başkanlarının yetki ve sorumluluklarının çerçevesi bellidir ve bir belediye başkanının icraatları dolayısıyla 'Memleket elden gidiyor' söylemini ortaya koymanın bir manası yoktur" ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerindeki "karşı blok"un bu seçimde 14 Mayıs'tan farklı olarak ittifak hâlinde seçimlere girmediğini de hatırlatan Erbakan, bu nedenle 14 Mayıs'tan farklı olarak, bir ittifak yapılmasının ciddi bir önem arz etmediğini kaydetti.

Erbakan son neden olarak ise YRP ile AKP arasında yapılan görüşmelerde AKP heyetinin ittifak konusunda "adil ve dengeli" bir teklifle gelmemesini gösterdi. Erbakan bu nedenle AKP ile yerel seçimlerde iş birliği yapmama, YRP olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını gösterme kararı aldıklarını söyledi.

Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda açıklayacaklarını belirtti.

AKP ile YRP'nin son olarak Perşembe günü yaptıkları görüşmede de ittifak konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

DW / HT,CÖ

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