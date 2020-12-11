YouTube Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etti

ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen kanun uyarınca Türkiye'de bir temsilcilik atayacağını duyurdu.

Google şirketine bağlı YouTube, yayımladığı yazılı açıklamada, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun üzerinde yapılan değişiklikleri içeren ve geçen Ekim ayında yürürlüğe giren 7253 sayılı kanunu etraflıca incelediğini belirtti.

Söz konusu kanunun, hızlıca içerik çıkarma ya da yanıt verme, altı aylık şeffaflık raporları yayımlama ve bir yerel temsilci atama gibi yeni zorunluluklar getirdiği hatırlatılan açıklamada, "YouTube; ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa olan bağlılığını sürdürdürken faaliyet gerçekleştirdiği ülkelerdeki kanun ve düzenlemelere de saygı göstermektedir" denildi.

YouTube, bu doğrultuda Türkiye'deki kanunla uyumlu olarak ancak "değerlerinden ödün vermeden" bir yerel temsilci atama sürecini başlatacağını duyurdu.

"Oluşturulacak bu tüzel kişiliğin", Türkiye'de hükümetin irtibata geçebileceği bir temsilci olarak görev yapacağını ifade eden şirket, "kanunlara riayet edilmesi yönünde atılan bu adımın, YouTube'un içerik kaldırma taleplerine dair değerlendirmesini ya da kullanıcı verilerini tutma veya ela alma politikasını değiştirmeyeğini" belirtti.

Geçmişte birçok kez YouTube'a erişimi engelleyen Türkiye, bu siteye en sık yasak getiren ülkelerden biri.

Para cezası kesilmişti

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren kanun uyarınca Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devlerine şu ana kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilki Kasım ayında, ikincisiyse geçtiğimiz günlerde olmak üzere toplamda 40'ar milyon lira para cezası kesildi.

Aralarında YouTube'un da bulunduğu bu şirketler ikinci para cezasının ardından 30 gün içinde Türkiye'de temsilcilik açmazlarsa reklam yasağıyla da karşı karşıya kalacaklar.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu şirketlere temsilcilerini belirlemeleri için 2 Kasım'a kadar süre vermişti.

Facebook Türkiye'ye temsilci atamayacağını açıklamış, Rusya merkezli sosyal ağ sağlayıcısı VK ise ilk temsilciyi atamıştı.

Sosyal Medya Yasası, ülke genelinde günlük 1 milyondan fazla erişimi olan Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi yabancı sosyal ağ medya kuruluşlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiriyor.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe