Çin'in sıfır Covid stratejisi başarısız mı oldu?

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Kuzeydoğu'daki Anhui eyaletine bağlı Si County'de, geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık bin yeni korona vakası kaydedildi. Si County, Şanghay'a arabayla yaklaşık beş saatlik bir mesafede yer alıyor. Liman metropolünden Anhui'ye gitmek istiyen birinin yolu Ciangsu eyaletinden geçer. Burada da vaka sayısı ciddi ölçüde artıyor. Yetkililer alarma geçti: Cumartesi günü 760 bin Si County sakini tecrit edildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük Noel ağacı ihracatçısı olan Şanghay'ın güneyindeki Yivu'da, yeni Covid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından, tedbir amaçlı olarak buradan Pekin'e uçuşlar iptal edildi.

Anhui, Ciangsu ve Yivu gibi yerler, Avrupalılar için fazla bir şey ifade etmiyor. Ancak bu bölgeler, dünya ticareti açısından hayati öneme sahip. Örneğin dünya çapında kullanılan güneş panellerinin yüzde 35'inden fazlası Ciangsu'da üretiliyor. Ayrıca, önemli çip bileşenleri ve güneş pilleri de burada imal ediliyor. Yangtze Nehri Deltası olarak da bilinen bu bölge, Çin ekonomisinin can damarlarından biri konumunda. Devlet Başkanı Şi Cinping'in uyguladığı sıfır Covid stratejisi, Yangtze Deltası'nda pek hayata geçirilemediği için, bölge Covid etkisinden tam olarak kurtulamıyor.

Tartışmalı Covid politikası

Çin lideri, Komünist Parti'de bile tartışmalı olan politikasına bağlı kalmak istediğini kısa bir süre önce yeniden teyit etti. Buna göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde, yeni korona vakalarının sayısına bağlı olarak apartmanlar, sokaklar ve mahalleler derhal tecrit ediliyor. Bölge sakinleri her gün zorunlu olarak test ediliyor, virüsle enfekte olanlar ailelerinden koparılıp karantinaya alınıyor.

Şanghay Fotoğraf: Hector Raramal/AFP

Şi Cinping, Çin'de şu ana kadar koronaya karşı etkili bir aşı olmadığı için bu önlemlere bağlı kalıyor. Komünist yönetim, yurt dışından Covid aşıları satın almayı reddediyor ve pandemiyi ülkeye Amerikalıların getirdiğini iddia ediyor. Eğer Amerikan aşıları satın alınırsa bu, Şi için büyük bir prestij kaybına neden olacaktır. Pekin yönetimi, Biontech/Pfizer aşısının hâlâ incelendiğini belirtiyor. Haziran ayının sonunda, "Nature" dergisi, Çin'in kendi mRNA aşısının geliştirmenin eşiğinde olduğunu yazdı. Bu gerçekleşirse, sıfır Covid stratejisiyle iyice bunalan halk bir nebze olsun nefes alabilir. Ayrıca başka önemli bir sorunun bertaraf edilmesi de sağlanabilir: "Spiegel" dergisine göre sadece Şanghay'da yüz binlerce insanın günlük Covid testleri nedeniyle Hziran ayında 68,5 ton tıbbî atık üretildi.

Şi sorumluluğunu yerine getirmiyor

Devlet Başkanı Şi'nin başını ağrıtan başka haberler de var: Gençler arasındaki işsizlik oranı, yüzde 18,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ayrıca Dünya Bankası, Çin'in sene başında açıkladığı yüzde 5,5'luk büyüme tahminini, pandemi nedeniyle revize ederek yüzde 4,4'e çekti. Sonbaharda Şi'nin "mutlak lider" ilan edilmek istediği 20'nci Komünist Parti Kongresi toplanacak. Mao'nun Çin'de yol açtığı tahribattan sonra, başkanların sadece iki dönem ve en fazla on yıl boyunca görevde kalmalarına izin verilyor. Şi, Çin'i totaliter bir tarzla ve muhtemelen ölümüne kadar yönetmek istediği için bunu değiştirmek istiyor. Kongrede öncelikle pandemiyle yüzleşmeye devam etme mecburiyetini dile getirecektir. Şi'nin yönetim tarzına bağlı olarak ülkede artan hoşnutsuzluk ve Çin'in internette "Batı Kore" olarak eleştirilmesine rağmen, hiç kimse kongrede bir "saray devrimi" beklemiyor.

Şi Cinping Fotoğraf: Selim Chtayti/Pool/AP/picture alliance

Bununla birlikte başbakanlık ve diğer bazı kilit görevlere, Şi'ye pek de yakın olmayan atamalar yapılabilir. Komünist Parti böylece gerek kendi halkına gerekse dünyaya, Çin'de herkesin Şi'nin komutuyla dans etmediğini göstermeyi amaçlayabilir. Sonbahara kadar daha uzun bir süre var. Buna karşılık, küresel tedarik zincirleri Çin'deki olumsuzluklardan etkilenirse, bunun sonuçları tüm dünyada hissedilecektir.

Pandeminin ortaya çıktığı ülke olan Çin'deki siyasi elitler, hem halkın hem dünyadaki ticaret ortaklarının refahı ve yaşam kalitesi açısından sahip oldukları sorumlulukla yüzleşmeli ve özgür dünyadan aşı ithal etmelidir.

Alexander Görlach