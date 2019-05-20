Yorum: "Çünkü çaldılar" diyen sandık kurulunda…

İstanbul'da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dört hafta kala önemli bir aşama daha geçildi. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptaline yol açan sandık kurullarına dair itirazlar tamamlandı, ilçe seçim kurulları da kararlarını verdi.

Kamu görevlisi olmamalarına rağmen İstanbul genelinde daha önce sandık kurullarına atanan 754 kişi bu listelerde yer almadı. Ama nasıl olduysa, yine aynı hatanın yapıldığı ortaya çıktı. Beykoz'da sanki olan bitenden hiç ders alınmamışçasına, memur olmamalarına rağmen atanan bazı sandık başkanları tespit edildi. Beykoz İlçe Seçim Kurulu bu 4 kişinin atamasını iptal etti.

Ne gariptir ki, bu durum AKP'nin değil, CHP'nin çabalarıyla ortaya çıktı. Yani 31 Mart seçimini sandık kurullarını bahane ederek iptal ettiren AKP, ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu kez de hiç oralı olmadı.

Banu Güven

Ufak bir hatırlatma. Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın iptal kararına şerh koyan üyelerinin gerekçelerinde tane tane anlattıkları gibi, seçim kurullarının yanında partilerin de bazı sorumlulukları var. 31 Mart seçimi öncesinde olduğu gibi partilerin sandık kurullarını inceleyip, belli bir tarihe kadar ilçelerde itirazda bulunma hakkı var. Yani bir partinin "Ben üzerime düşeni yapmadım, sandık kurulu listelerini bana tanınan hak ve süre dahilinde incelemedim, ama şimdi itiraz ediyorum" deme şansı KANUNEN YOK! İstanbul'u kaybetmemek adına "Ya tutarsa" diye her yolu deneyen AKP, YSK'dan iptal kararını bu buz gibi gerçeğe rağmen çıkarttı. Milyonların oylarını bu şekilde çöpe gönderen AKP, ne gariptir ki 23 Haziran seçimi öncesinde yine oralı değil. Sandık kurullarına bu skandala rağmen yine usule aykırı atama yapıldığını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımıyla öğrendi Türkiye. Hem de itirazlar için öngörülen sürenin dolmasına saatler kala.

CHP ilçe örgütleri sandık kurullarına teker teker bakarak zamanla yarışırken, AKP'nin ilgili ismi Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım paylaşımları yapıyordu. Yıldırım'ın CHP'nin sandık kurullarında usulsüzlük olduğu tespiti sorulduğunda verdiği "İtiraz etsinler, değiştirsinler" cevabındaki umursamazlık da seçmene saygısızlık olarak kayda geçmeli.

YSK, bu durum üzerine sosyal medyada patlayan tepkileri görmüş olacak ki, sandık kurullarına itiraz ve itirazı karara bağlama sürelerini 24 saat uzattı. Pazar akşamüzeri itibariyle ilçe seçim kurulları CHP'nin Beykoz'daki 4 sandık kurulu görevlisine ilişkin (süreye sadık kalarak) yaptığı başvuruyu karara bağladı, yukarıda belirttiğimiz gibi bu atamaları iptal etti.

Ne var ki, CHP'nin sandık kurullarına dair tek itirazı bu değildi. İlçe örgütleri sandık başkanlığı ve üyeliğine atanan yüzlerce kamu görevlisinin sosyal medyada açıkça CHP ve İmamoğlu karşıtı paylaşımlar yaptığını tespit etti ve bu kişilerin sandık kurulu üyeliğine de itirazda bulundu. Bu kişilerden bazılarının AKP'nin seçimin tekrarını meşrulaştırma amaçlı kullandığı "Çünkü çaldılar" iddiasını tekrarladıkları tespit edildi. Kaymakamlıklardan önerisiyle atanan bu kişilerin görevleri, açıkça CHP karşıtı ve AKP yanlısı tutum almalarına rağmen "kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle" iptal edilmedi.

Seçmen listelerine dair güvence

23 Haziran seçmen listelerine ilişkin geçen hafta yazdığım yazıdan sonra birçok kişinin hala belirsizlik hissinde olduğunu farkettim. O yüzden bir iki noktayı daha net şekilde vurgulamanın faydası var.

1 - Bu seçim öncesinde seçmen listeleri askıya çıkmayacak. Seçim tekrar edildiği için, daha önce itiraz süresi dahilinde askıya çıkan seçmen listeleri, 23 Haziran'da değişmeden muhafaza edilecek. Yani AYNI SAYIDA SEÇMEN olacak. Sadece geçen seçimde kısıtlı olduğu tespit edilen çok az sayıda seçmene şerh notu düşülecek.

2 - 31 Mart'ta İstanbul'da seçmen olan herkes, 23 Haziran'da, elinde kağıdı olmasa da, e-devlette ikamet kaydı bir şekilde görünmese de, AYNI YERDE OY KULLANACAK. Sandığı da sıra numarası da aynı olacak. İkametinin silindiğini düşünenler nüfus müdürlüklerine müracaat edip, "Hayırdır?" diye sorabilirler tabii.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu

3- 31 Mart'ta İstanbul seçmeni olan kişiler, ikametini İstanbul dışına aldırmış olsalar bile, 23 Haziran'da yine oy kullanabilecekler. Buna karşılık 31 Mart'tan sonra İstanbul'a taşınanlar oy kullanamayacak.

4 - Birinci maddede yazanlar zaten anlatıyor, ama yine de açalım. Onsekiz yaşını 31 Mart'tan sonra dolduranlar ya da bu tarihten sonra askerden dönenler 23 Haziran'da maalesef oy kullanamayacaklar. Askere gidenler de listede isimleri olmasına rağmen oy kullanamayacak.

5 - CHP seçim günü her ihtimale karşı 31 Mart seçmen listelerini kendi sandık kurulu görevlilerine verecek. Böylece oylamadan önce, sandık kurulu oluşturulurken iki seçimin listelerini bire bir karşılaştırmak ve bir sorun halinde en başından müdahalede - itirazda bulunmak mümkün olabilecek. CHP'nin her sandığa bir avukat kampanyası ve eğitimleri de devam ediyor.

6- Gelelim oy sayımına… Sonuçlar açıklanırken yine geçen seçimdeki gibi bir durumla karşılaşmak söz konusu olabilir elbette. Yani Anadolu Ajansı AKP'den aldığı, dolayısıyla AKP adayını farklı şekilde önde gösteren verileri paylaşarak işe başlarken, YSK'nın veri akışı da durdurulabilir. Ama geçen seçimde de olduğu gibi seçmen artık karanlığa mahkum kalmayacak.

CHP örgütü, sandık görevlileri ve İmamoğlu'nu destekleyen İstanbul Gönüllüleri'nden müşahitler oy sayımında ve sonuçların kayda geçirilmesi esnasında hazır bulunacak ve tutanakları İmamoğlu'nun seçim merkeziyle paylaşacaklar. Dolayısıyla veriler ne kadar karartılmaya çalışılırsa çalışılsın, İmamoğlu'nun elinde iki ayrı yoldan gelen, dolayısıyla sağlama yapmaya da imkan veren sonuçlar olacak.

Dolayısıyla İmamoğlu 31 Mart akşamı olduğu gibi 23 Haziran'da da kendi kaynaklarından aldığı verilerle çıkıp sonucu açıklayabilecek.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe