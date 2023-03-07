  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Save the Children in North West Balkans/Velija Hasanbegovic
EkonomiAvrupa

Yoksulluk raporu: AB'de her dört çocuktan biri risk altında

1 saat önce

Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütünün raporu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

https://p.dw.com/p/4OKow

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children (Çocukları Kurtarın) tarafından yayımlanan yeni rapor, AB ülkelerinde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısının 2021 yılında 200 bin artarak 19,6 milyona ulaştığını ortaya koydu.

Save the Children, bu "endişe verici" yükselişte hayat pahalılığındaki artış, iklim krizi ve Covid-19 pandemisinin rol oynadığını belirtti.

Save The Children örgütünün çocuk yoksulluğu ve sosyal eşitsizlik konularından sorumlu hak savunucusu Eric Grosshaus, verileri "kahredici" olarak tanımladı.

Rapor; göçmen kökenli, mülteci, sığınmacı, belgesiz veya refakatsiz çocukların en fazla etkilenen gruplar arasında olduğunu gösterdi. Örneğin, İtalya'da göçmenlerin yüzde 32,4'ünün yoksulluk içinde yaşadığı, İtalyan vatandaşları arasında ise bu oranın yüzde 7,2 olduğu görüldü.

Raporda, tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların, etnik azınlıktan çocukların ve engelli çocukların da risk altında olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, AB'nin Avrupa'daki açlık ve sosyal dışlanma konularında koyduğu 2030 hedefinde kaydedilen ilerlemenin ölçümünde başvurulan ana enstrüman olan "AROPE" göstergesi kullanıldı.

"Çocuklar boş mideyle okula gitmemeli"

Save the Children Avrupa Direktörü Ylva Sperling, hiçbir çocuğun okula boş mideyle gitmemesi ya da soğuk bir evde oturup anne babasının işi veya hayatı hakkında endişelenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa'daki krizlerin etkisiyle beslenme ve ısınma sorunu yaşayan birçok ailenin çocuklarının gelişimi ve sıhhati için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçları karşılayamadığını belirten Sperling, krizlerin hem şu anki hem de gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için artık "cesur kararlar" alınması ve "stratejik fon" yaratılması gerektiğini söyledi.

Örgütün çalışması,Almanya'da iki milyondan fazla çocuğun yoksulluk çektiğine işaret ediyor.

Grosshaus, "Almanya'da her beş çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor. Artık daha fazla mazerete yer yok. Alman hükümeti çocuk yoksulluğuyla mücadele için verdiği sözleri artık yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

dpa/CÖ,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Oxfam: Krizler zenginleri daha zengin yoksulları daha yoksul yaptı

Oxfam: Krizler zenginleri daha zengin yoksulları daha yoksul yaptı

Oxfam'ın hazırladığı raporda korona ve enerji krizlerinin zenginlerin servetlerini katlarken, yoksulları daha da yoksullaştırdığı belirtildi.
Ekonomi16 Ocak 2023

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 376 TL

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 376 TL

TÜRK-İŞ'in açıkladığı Aralık verilerine göre açlık sınırı 8 bin 130 TL'ye yükseldi. Asgari ücret bir hafta önce hükümet ve işverenler tarafından 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.
Politika30 Aralık 2022
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldı - (14.02.2023)

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye ve Suriye'de UNICEF'in tahminlerine göre 5 milyon çocuğu etkiledi. Peki, bu çocuklar nasıl koşullar altında yaşıyor, neye ihtiyaçları var?
Felaket21 Şubat 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız

Politika3 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bursaspor-Amedspor maçında faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil"in fotoğraflarının olduğu pankart ve posterlerin açılması tepki topladı

Amedspor: Güvenlik önlemleri yetersizdi

Amedspor: Güvenlik önlemleri yetersizdi

Spor14 saat önce
Hatay: Depremde yıkılan bir okul

Fay hattına kurulu 4 binden fazla okul ne olacak?

Fay hattına kurulu 4 binden fazla okul ne olacak?

Eğitim17 saat önce
Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden biri Adıyaman oldu

Adıyamanlı depremzedeler "Hakkımı helal etmiyorum" diyor

Adıyamanlı depremzedeler "Hakkımı helal etmiyorum" diyor

Felaket22 saat önce
Dolaptaki şekerlemelere uzanan bir çocuk

Almanya'da obeziteye karşı reklam diyeti!

Almanya'da obeziteye karşı reklam diyeti!

Sağlık5 Mart 2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlık - (21.02.2023)

Bir ay sonra Türkiye: Enkaz başında bekleyen sorular

Bir ay sonra Türkiye: Enkaz başında bekleyen sorular

Felaket5 Mart 2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Akşener sadece aday için mi masadan kalktı, CHP ne diyor?

Akşener sadece aday için mi masadan kalktı, CHP ne diyor?

Politika4 Mart 2023
Ana sayfaya dön