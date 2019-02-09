Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Yoga

Yoga bir dizi fiziksel ve zihinsel disiplini içeren bir Hint öğretisidir. Yoga, Hinduizm’de gelenksel felsefe okullarından biri olarak kabul edilir.

Yoga egzersizleri, günümüzde genelde meditasyon, asana ve nefes teknikleri ile vücut ve ruh bütünlüğünü yakalamayı hedefliyor. DW Türkçe'nin Yoga ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Group of young sporty people practicing yoga lesson with instructor, making Alternate Nostril Breathing, nadi shodhana pranayama exercise, sitting in Sukhasana pose, working out, indoor close up image

Hangi yoga daha iyi: Doğu mu Batı mı? 09.02.2019

Manevi bir uygulamadan formda kalmanın modern bir yoluna dönüşen yoga Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmış durumda. Ancak Batılı yoga yogayı köklerinden koparmak ve özünden uzaklaştırmakla eleştiriliyor.
DW Produktion Webvideo: Warum schlagen wir beim Sitzen die Beine übereinander?

Neden bacak bacak üstüne atarız? 15.01.2018

Bacak bacak üstüne atmak ya da bacaklarını ayırarak oturmak... Farklı oturma şekillerini seçmemizin asıl nedeni nerede yatıyor?

Norveç'te kıyıları birleştiren tünel projesi 15.08.2017

Norveç kıyılarını birleştiren dev bir proje ile gemi kazalarının önlenmesi planlanıyor.
18.06.2017*****June 18, 2017 - Taizhou, Taizhou, China - Taizhou, CHINA-June 18 2017: (EDITORIAL USE ONLY. CHINA OUT) Women practice yoga in blooming flower fields in Taizhou, east China's Jiangsu Province, June 18th, 2017, marking the International Yoga Day |

5 ilginç yoga tekniği 21.06.2017

Yoga yapan birçok insan için asanalar tek başına yeterli olmuyor. İşte daha iyi konsantre olmak ya da keçilerin yardımı ile özel atmosfer yaratmak için yapılan beş ilginç yoga tekniği.

Başbakan 50 bin kişiye yoga yaptırdı 21.06.2017

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Dünya Yoga Günü dolayısıyla erken saatlerde Lucknow kentinde toplanan yaklaşık 50 bin Hintli'ye yoga yaptırdı.

Dünya yoga yaptı 21.06.2016

Dünya Yoga Günü, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. ABD'den Afganistan'a, Hindistan'dan Arjantin'e yoga severler hep birlikte yoga yaptı.

DW ile Haber 29.09.2015 - 17:00 29.09.2015

Dünyada günün öne çıkan gelişmelerinin derlendiği 100 saniyelik haber turu.
21.6.2015 Indian Prime Minister Narendra Modi (C) participates in a mass yoga session along with other Indian yoga practitioners to mark the International Yoga Day on Rajpath in New Delhi on June 21, 2015. Prime Minister Narendra Modi on June 21 hailed the first International Yoga Day as a new era of peace, moments before he took to a mat and joined thousands in the heart of New Delhi to celebrate the ancient Indian practice. AFP PHOTO / PRAKASH SINGH (Photo credit should read PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images)

Hindistan’da binler yoga için toplandı 21.06.2015

Bu sene ilk kez kutlanan Dünya Yoga Günü, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de binlerce kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 37 bin kişi Başbakan Narendra Modi ile birlikte Yoga yaptı.