Yoga bir dizi fiziksel ve zihinsel disiplini içeren bir Hint öğretisidir. Yoga, Hinduizm’de gelenksel felsefe okullarından biri olarak kabul edilir.

Yoga egzersizleri, günümüzde genelde meditasyon, asana ve nefes teknikleri ile vücut ve ruh bütünlüğünü yakalamayı hedefliyor. DW Türkçe'nin Yoga ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.