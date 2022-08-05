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Eğitim

YKS | Öğrenciler üniversite tercihlerini neye göre yapıyor?

Burcu Karakaş
39 dakika önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih dönemi sona erdi. Peki, artan fiyatlardaki mevcut şartlarda öğrenciler gönüllerinden geçen üniversiteleri ve dolayısıyla meslekleri ne kadar tercih edebiliyor?

https://www.dw.com/tr/yks-%C3%B6%C4%9Frenciler-%C3%BCniversite-tercihlerini-neye-g%C3%B6re-yap%C4%B1yor/video-62751232
Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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