YKS | Öğrenciler üniversite tercihlerini neye göre yapıyor?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih dönemi sona erdi. Peki, artan fiyatlardaki mevcut şartlarda öğrenciler gönüllerinden geçen üniversiteleri ve dolayısıyla meslekleri ne kadar tercih edebiliyor?