YKS | Öğrenciler üniversite tercihlerini neye göre yapıyor?

EğitimYKS | Öğrenciler üniversite tercihlerini neye göre yapıyor?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoEğitimBurcu Karakaş39 dakika önce39 dakika önceYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih dönemi sona erdi. Peki, artan fiyatlardaki mevcut şartlarda öğrenciler gönüllerinden geçen üniversiteleri ve dolayısıyla meslekleri ne kadar tercih edebiliyor?https://www.dw.com/tr/yks-%C3%B6%C4%9Frenciler-%C3%BCniversite-tercihlerini-neye-g%C3%B6re-yap%C4%B1yor/video-62751232Reklam