Yerel seçimlerin dikkat çeken adaylarında sonuçlar ne oldu?

31 Mart yerel seçimlerinde aralarında sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu dikkat çeken adaylar vardı. Bu isimlerden bazıları belediye başkanlığı ipini göğüsledi bazıları ise seçmenden yeterli ilgiyi göremedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kampanya sürecinde dikkat çeken pek çok aday oldu. Büyük rekabetin yaşandığı yerel seçimlerde sonuçları heyecanla beklenen il ve ilçelerin yanı sıra aday olan sanatçı, televizyoncu ve gazetecilerin seçim performansları da merak edildi.

Fenomen dizi Behzat Ç.'deki emniyet amiri rolüyle tanınan CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu oyların yüzde 56,57'sini alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Belediye Başkanı Enver Demireli oyların yüzde 32,61'ini alarak kaybeden taraf oldu. Beşikçioğlu seçim öncesinde kentin ulaşım, kültür sanat, yapılaşma gibi alanlarıyla ilgili değişiklik vaadinde bulunmuştu.

Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçildi Fotoğraf: ANKA

Çeşme'de ipi Denizli göğüsledi

Türkiye A Milli takımının eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinin yeni Belediye Başkanı oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu olan Denizli, çevre ve kadın hakları karşısında hassas bir isim. 33 yaşındaki Denizli'nin 18 yaşından bu yana CHP'de çalıştığı biliniyor. Lal Denizli seçimlerde oyların yüzde 53,7'sini alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Esat Tanık oyların yüzde 34,2'sini toplayabildi. Çeşme'deki yarışta DEM Parti'nin adayı Abdullah Dokcu yüzde 4,1 oy kazandı.

Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut Belediye Başkanı AKP'li Faruk Özlü'ye karşı başkanlık yarışını kaybetti. Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü oyların yüzde 40,2'sini kazanırken Davut Güloğlu Düzce seçmeninin oylarının yüzde 29,7'sini aldı. Özlü bir önceki seçimlere göre oyunu 7 puan düşürdü. Düzce'de dikkat çeken bir diğer detay ise İYİ Parti'nin oy oranının bir önceki seçimlere göre gerilemesi oldu. Genel seçimlerde Düzce'den yüzde 28 alan İYİ Parti'nin oyları yüzde 6,1'e geriledi. Geçen seçimlerde yüzde 28 oy alan MHP'nin oyları da yüzde 4'te kaldı.

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker de seçilemedi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinin kazananı yüzde 47,2 ile CHP adayı mimar Elif Köse oldu. Peker ise seçmenden yüzde 3,7 oy toplayabildi.

Mehmet Fatih Maçoğlu seçilemedi

Yerel seçimlerin dikkat çeken adaylarından biri de eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu oldu. Halk arasında "Komünist Başkan" olarak tanınan Maçoğlu, bu seçimlerde sürpriz bir şekilde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Belediye Başkan adayı olmuştu. Maçoğlu seçmenin oylarının yüzde 10'unu kazanırken yeni Kadıköy Belediye Başkanı oyların yüzde 68,7'sini alan Mesut Kösedağı oldu. AKP adayı Veli Arslan ise oyların yüzde 12,8'sini aldı.

Erkan Baş, Gebze'de seçilemedi Fotoğraf: Hülya Topcu/DW

Erkan Baş işçi bölgesinde kaybetti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, aday olduğu ve işçilerin yoğun olarak yaşadığı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı adayı AKP'li Zinnur Büyükgöz'e yenildi. CHP'nin aday çıkarmadığı bölgede Baş'ın oyları yüzde 19,9'da kaldı. Zinnur Büyükgöz'ün oyları ise bir önceki seçimlere göre yüzde 14 gerileme yaşadı ve oyların yüzde 36,9'unu aldı. Gebze'de İYİ Parti adayı Sadık Güvenç de Baş ile aynı şekilde yüzde 19,9 oy kazandı.

Televizyoncu Mesut Yar Muğla'nın Datça ilçesinde bağımsız Belediye Başkan adayı olmuştu. Yar seçimleri kazanamazken Datça'nın yeni belediye başkanı oyların yüzde 45,6'sını kazanan CHP adayı Aytaç Kurt oldu.

Daha önce Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı da olmuş olan gazeteci İrfan Değirmenci bu seçimlerde de kazanamadı. Ankara'nın Çankaya ilçesinden seçimlere giren Değirmenci oyların yüzde 6'sını kazandı. CHP adayı 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, yüzde 65,2 oy oranı ile yeni belediye başkanı oldu.

Kazanan Subaşı oldu

Dikkat çeken adaylardan bir diğeri olan Melek Mızrak Subaşı Bilecik'te ipi göğüsleyen aday oldu. Subaşı oyların yüzde 48,8'ini aldı. Subaşı'nın en yakın rakibi AKP'li Mustafa Yaman yüzde 34,5 oy oranında kaldı. Subaşı, 2019 yerel seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Semih Şahin'in yerine başkan vekili olarak görev almış ancak yerel seçimlere 2,5 ay kala İYİ Partili belediye meclis üyelerinin grup kurmasıyla birlikte yapılan oylamada belediye meclisi tarafından vekilliği düşürülmüştü.

DW, EÇ, JD

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