Yerel seçimlere katılacak partiler açıklandı

Türkiye'de 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim başladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı. "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır" diyen Yener, "İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak olan siyasi partileri 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca tespit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Yener tespit edilen siyasi partileri alfabetik sıraya göre şöyle açıkladı:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi."

Seçim takvimine göre kesin aday listelerinin 3 Mart'a kadar ilan edilmesi gerekiyor. Seçim propaganda süreci ise 30 Mart saat 18:00 itibarıyla sona erecek.

DW/SÖ,HT

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