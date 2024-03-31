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Yerel seçime doğru Türkiye ekonomisiAşırı sağın yükselişi

Yerel seçimler

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Haberler

1 Nisan 2024

Avrupa Konseyi: Seçimlerde seçmen iradesine saygı duyuldu

1 Nisan 2024

Mehmet Şimşek'ten "programa devam" mesajı

1 Nisan 2024

CHP 14 büyükşehir ve 21 ilde belediye başkanlığı kazandı

1 Nisan 2024

Yerel seçimlerin dikkat çeken adaylarında sonuçlar ne oldu?

1 Nisan 2024

İmamoğlu: Bir kişinin vesayet dönemi bitmiştir

1 Nisan 2024

31 Mart yerel seçimlerinin galibi CHP

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Güncel Konular

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart akşamı Saraçhane'de zafer konuşması yaparken

AKP neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?

AKP neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?

31 Mart akşamı AKP'nin yenilgisi ve CHP'nin zaferinin ardında neler yatıyor?
Politika1 Nisan 2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Ekonomide Erdoğan'ın popülist politikaya döneceği endişesi

Ekonomide Erdoğan'ın popülist politikaya döneceği endişesi

Ekonomistler, seçim sonrası Erdoğan'ın sıkı mali politikaya devam edeceği konusunda kuşkulu.
Ekonomi1 Nisan 2024
Yerel seçimlerden CHP birinci parti olarak çıktı, İstanbul'daki CHP seçmenleri

31 Mart seçimleri: Hangi parti, nereyi kazandı?

31 Mart seçimleri: Hangi parti, nereyi kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere illerde belediye başkanlığı sayısını 35'e çıkardı.
Politika1 Nisan 2024
Ilımlı otokrasi olarak sınıflandırılan Türkiye’deki yerel seçimlerde iktidardaki AKP’nin yenilgiye uğraması dünyada geniş yankı buldu.

Dünya Türkiye'deki seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor?

Dünya Türkiye'deki seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor?

Erdoğan'ın yerel seçim mağlubiyeti, Türkiye'nin sınırları ötesindeki özgürlük arayışını cesaretlendirebilir.
Politika1 Nisan 2024
Recep Tayyip Erdoğan

Alman basını yerel seçimleri nasıl gördü?

Alman basını yerel seçimleri nasıl gördü?

Alman basınındaki analiz ve yorumlar Erdoğan'ın ağır bir yenilgi aldığına dikkat çekiyor.
Politika1 Nisan 2024
İBB önünde sevinç gösterisi yapan CHP'liler

31 Mart seçimleri Türkiye siyaseti için ne diyor?

31 Mart seçimleri Türkiye siyaseti için ne diyor?

Yerel seçimlerin galibi ana muhalefet partisi CHP oldu ve Türkiye genelinde oylarını yüzde 37'nin üzerine çıkardı.
Politika31 Mart 2024
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DW'nin Önerileri

Moda Sahnesi, İstanbul'daki özel tiyatrolar arasında yer alıyor

Sanatçılar yerel yönetimlerden ne bekliyor?

Belediyeler kültür sanatın erişilebilir olmasını sağlamaktan sorumlu. Ancak sanatçılara göre bu alanda birçok sorun var.
Politika30 Mart 2024

LGBTİ+'lar yerel yönetimlerden ne bekliyor?

Yaklaşık 10 LGBTİ+ aday 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak. Peki LGBTİ+’ların yerel yönetimlerden talepleri neler?
Toplum27 Mart 2024
Oy kullanma işlemi sırasında Recep Tayyip Erdoğan

31 Mart: Türkiye için dönüm noktası olabilir

Geçim sıkıntısıyla boğuşan, umutsuzluğa kapılan Türk halkı için yerel seçimler neden önemli bir dönüm noktası olabilir?
Politika26 Mart 2024
Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum'un seçim afişleri

İstanbul'un kritik ilçelerinde yarışı kim kazanacak?

Yerel seçim için geri sayım sürerken İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için de sıkı bir rekabet var.
Politika22 Mart 2024
İzmir'de bir oy sandığı

31 Mart seçimleri: Belediyelere kimler talip oldu?

DW Türkçe meslek ve eğitim durumlarına göre belediye başkan adaylarının profillerini inceledi.
Politika16 Mart 2024
Samandağı'nda muhtarlıklara aday olan 10 kadın bir masanın etrafında oturuyor

Samandağlı depremzede 10 kadın muhtarlık yarışında

Yeniden inşa sürecinde aktif rol almak için bir araya gelen 10 kadın Hatay'ın Samandağ ilçesinde muhtar adayı oldu.
Politika3 Mart 2024