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Yerel seçime doğru
Türkiye ekonomisi
Aşırı sağın yükselişi
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Yerel seçimler
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Haberler
01.04.2024
1 Nisan 2024
Avrupa Konseyi: Seçimlerde seçmen iradesine saygı duyuldu
01.04.2024
1 Nisan 2024
Mehmet Şimşek'ten "programa devam" mesajı
01.04.2024
1 Nisan 2024
CHP 14 büyükşehir ve 21 ilde belediye başkanlığı kazandı
01.04.2024
1 Nisan 2024
Yerel seçimlerin dikkat çeken adaylarında sonuçlar ne oldu?
01.04.2024
1 Nisan 2024
İmamoğlu: Bir kişinin vesayet dönemi bitmiştir
01.04.2024
1 Nisan 2024
31 Mart yerel seçimlerinin galibi CHP
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Güncel Konular
AKP neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
AKP neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
31 Mart akşamı AKP'nin yenilgisi ve CHP'nin zaferinin ardında neler yatıyor?
Politika
01.04.2024
1 Nisan 2024
Ekonomide Erdoğan'ın popülist politikaya döneceği endişesi
Ekonomide Erdoğan'ın popülist politikaya döneceği endişesi
Ekonomistler, seçim sonrası Erdoğan'ın sıkı mali politikaya devam edeceği konusunda kuşkulu.
Ekonomi
01.04.2024
1 Nisan 2024
31 Mart seçimleri: Hangi parti, nereyi kazandı?
31 Mart seçimleri: Hangi parti, nereyi kazandı?
31 Mart yerel seçimlerinde CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere illerde belediye başkanlığı sayısını 35'e çıkardı.
Politika
01.04.2024
1 Nisan 2024
Dünya Türkiye'deki seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor?
Dünya Türkiye'deki seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor?
Erdoğan'ın yerel seçim mağlubiyeti, Türkiye'nin sınırları ötesindeki özgürlük arayışını cesaretlendirebilir.
Politika
01.04.2024
1 Nisan 2024
Alman basını yerel seçimleri nasıl gördü?
Alman basını yerel seçimleri nasıl gördü?
Alman basınındaki analiz ve yorumlar Erdoğan'ın ağır bir yenilgi aldığına dikkat çekiyor.
Politika
01.04.2024
1 Nisan 2024
31 Mart seçimleri Türkiye siyaseti için ne diyor?
31 Mart seçimleri Türkiye siyaseti için ne diyor?
Yerel seçimlerin galibi ana muhalefet partisi CHP oldu ve Türkiye genelinde oylarını yüzde 37'nin üzerine çıkardı.
Politika
31.03.2024
31 Mart 2024
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DW'nin Önerileri
Sanatçılar yerel yönetimlerden ne bekliyor?
Belediyeler kültür sanatın erişilebilir olmasını sağlamaktan sorumlu. Ancak sanatçılara göre bu alanda birçok sorun var.
Politika
30.03.2024
30 Mart 2024
LGBTİ+'lar yerel yönetimlerden ne bekliyor?
Yaklaşık 10 LGBTİ+ aday 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak. Peki LGBTİ+’ların yerel yönetimlerden talepleri neler?
Toplum
27.03.2024
27 Mart 2024
31 Mart: Türkiye için dönüm noktası olabilir
Geçim sıkıntısıyla boğuşan, umutsuzluğa kapılan Türk halkı için yerel seçimler neden önemli bir dönüm noktası olabilir?
Politika
26.03.2024
26 Mart 2024
İstanbul'un kritik ilçelerinde yarışı kim kazanacak?
Yerel seçim için geri sayım sürerken İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için de sıkı bir rekabet var.
Politika
22.03.2024
22 Mart 2024
31 Mart seçimleri: Belediyelere kimler talip oldu?
DW Türkçe meslek ve eğitim durumlarına göre belediye başkan adaylarının profillerini inceledi.
Politika
16.03.2024
16 Mart 2024
Samandağlı depremzede 10 kadın muhtarlık yarışında
Yeniden inşa sürecinde aktif rol almak için bir araya gelen 10 kadın Hatay'ın Samandağ ilçesinde muhtar adayı oldu.
Politika
03.03.2024
3 Mart 2024