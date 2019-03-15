Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: 49 ölü

Yeni Zelanda'nın doğusunda yer alan Christchurch kentindeki Masjid Al Noor ve Linwood Masjid camilerine cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda polisi, saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından yapılan açıklamada camilerden birinde 30, diğerinde ise 10 kişinin öldüğü belirtilmişti. Yirmiden fazla kişinin ise ağır yaralı olduğunu ifade eden Yeni Zelanda Başbakanı, ülkede ulusal güvenlik tehdidi seviyesinin düşükten yükseğe çıkarıldığını söylemişti.

Saldırıların ardından üç erkek ve bir kadın şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, bu kişinin "sağcı bir terörist" olduğunu ifade etti. Morrison, Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, "aşırılıkçı, sağcı ve vahşi bir terörist" tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Saldırılar sonrası Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilerden kapılarını kapatmalarını istedi. Christchurch kentindeki okullara giriş çıkışlar da bir süreliğine yasaklandı. Yasağın kaldırılmasının ardından velilere çocuklarını okullarından almaları için izin verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, saldırılar sonrası New Plymouth kentinde yaptığı ilk açıklamada, "Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri" ifadesini kullanmıştı. Ardern, "Bu aşırı şiddet eyleminden etkilenen insanların çoğu, mülteci ve göçmen topluluklarımızdan olacak. Yeni Zelanda onların evi. Burada güvende olmalılar" demişti.

Saldırı anına ait görüntü iddiası

Camilerden birinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada yayınlandı. Facebook'ta canlı olarak yayımlanan görüntüde, silahlı kişinin camiye girer girmez ateş etmeye başladığı ve içeride de insanları vurmaya devam ettiği görülüyor. AFP haber ajansı, videonun doğruluğunu teyit ettiğini belirtti.

Facebook'a bu videoyu yükleyen kişi, aynı isimle Twitter'da 74 sayfalık bir manifesto yayımladı. Saldırıyı üstlenen bu kişi, göçmen karşıtı manifestoda, kendisini 28 yaşında Avustralyalı bir erkek olarak tanımladı.

Facebook, videoyu saldırılardan kısa süre sonra sildi. Twitter da söz konusu hesabı askıya aldı.

Yeni Zelanda polisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı anına ait olduğu öne sürülen videonun sosyal medyada paylaşılmaması için çağrıda bulundu.

Erdoğan: Şiddetle kınıyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. "İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" ifadesini kullandı.

Maas: Derin üzüntü içindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter üzerinden yayınladığı mesajında saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Maas paylaşımında, "#Christchurch’deki cani saldırı nedeniyle derinden sarsıldık. Bu zor saatlerde Yeni Zelandalı dostlarımızın yanındayız. Kurbanların ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz" dedi.

DW,AFP,dpa,AP,rtr/CÖ,DÇÜ

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