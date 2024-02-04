Yeni TCMB Başkanı Karahan: Önceliğimiz fiyat istikrarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkanlığa Fatih Karahan'ın gelmesiyle ilgili bir basın duyurusu yayınladı.

Duyuruda "3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Dr. Fatih Karahan atanmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Fotoğraf: ANKA

Fatih Karahan göreve atanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü Türkiye saati ile 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Hafize Gaye Erkan ve ailesine yönelik yeni iddialar To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan Cuma günü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

X hesabından bir açıklama yayınlayan Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erkan'ın istifa kararından yaklaşık iki saat sonra, TCMB Başkanlığı görevine, bugüne dek Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Fatih Karahan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararında ise Erkan'ın "görevden alındığı" belirtilmişti.

DW / EC, SSB