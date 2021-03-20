 Yeni Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama | EKONOMİ | DW | 21.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Yeni Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır" diyen Kavcıoğlu, Para Politikası Kurulu toplantılarının kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağını söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB'nin yeni başkanı, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu.

7 Kasım 2020'de TCMB başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal dün Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirmişti. TCMB bu karardan iki gün önce, Cumhurbaşkanı'nın itirazlarına rağmen politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı.

DW / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.  

Benzer içerik

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı 20.03.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 18.03.2021

Merkez Bankası, yüzde 17 olan politika faizinin yüzde 19'a yükseltildiğini açıklarken, "önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına" karar verildiğini belirtti.

Nevşin Mengü Soruyor | Gergerlioğlu: AYM kararı açıklanana kadar Meclis'ten çıkmayacağım 19.03.2021

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gelinen noktayı ve partisine açılan kapatma davasını değerlendirdi. Fehim Taştekin Suriye savaşının 10. yıldönümünde Suriye'deki durumu ve Suriye politikasını yorumladı. Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  