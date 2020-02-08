Yeni koronavirüs SARS'tan daha fazla can kaybına yol açtı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 811 olarak açıkladı. 2002/2003 yılında bir başka koronavirüs türü olan SARS nedeniyle başlayan salgında 774 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem 8 bin 96 kişinin hastalığa yakalandığı kayıtlara geçmişti. Bugün ise yeni koronavirüse yakalananların sayısı sadece Çin’de 37 bin 198. Çin dışında ise toplam 25 ülkede virüse yakalananların sayısı ise 330'u buluyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada koronavirüsten sadece 24 saat içinde 86 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki İngiltere vatandaşlarını taşıyan bir uçak Oxford kentine iniş yaptı. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu uçak 20 Alman vatandaşını da taşıyor. Berlin'e gelen Alman vatandaşları 14 gün boyunca hastanede tutulacak, taşıyıcı olup olmadıkları test edilecek ve duruma göre tedavi altına alınacaklar. Almanya'da şimdiye kadar 14 kişinin virüse yakalandığı tespit edilmişti.

AFP, dpa, Reuters / EC, HT

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