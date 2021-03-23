Yeni korona kısıtlamalarının ayrıntıları belli oldu

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kısıtlamaların artırılması kararının ardından Sağlık Bakanlığı yeni risk haritasını yayımlarken, İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim" ifadeleri ile paylaştı.

Yeni risk haritasında mavi olarak gösterilen ve düşük risk grubunda yer alan tek il Şırnak oldu. Haritada sarı olan orta risk grubundaki iller ise Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van olarak belirlendi. Yüksek risk grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli haritada turuncu olarak gösterildi. Haritada kırmızı olarak gösterilen 58 ile ise çok yüksek risk grubunda yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede de, illerin risk durumlarının değiştiği hatırlatılarak, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, tüm Türkiye'de saat 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek, hafta sonlarındaki kısıtlamalar ise illerdeki risk duruma göre farklılık gösterecek.

Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sadece saat 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde cuma akşamının yanı sıra, cumartesi günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan 58 ilde ise cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulama biçimine göre cumartesi ve/veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek satan fırın gibi yerler açık olacak. Lokanta, restoran gibi işletmeler ise cumartesi ve/veya pazar günleri saat 10.00-20.00 arasında paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.

Yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite ile çalışacak

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinin faaliyetlerini de düzenliyor. Buna göre, bütün illerde yeme-içme yerleri masalar ve koltuklar arasındaki mesafe yeniden düzenlenerek, yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek, ayrıca müşterilere HES kodu sorgulaması yapılacak.

Ayrıca düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde masada en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde ise masada en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilecek.

Düğünlere bu hafta sonu muafiyet

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi yerlerin genel kurul ve benzeri etkinlikleri ile nikah ve düğünlerde, halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce belirlenen esasların uygulanması sürdürülecek.

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde 3-4 Nisan için daha önceden tarihi alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

MEB: İl bazlı kararlar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bir açıklama yaparak, "yerinde karar" uygulamasına devam edileceğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DW,DHA/JD,EC

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