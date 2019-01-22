Yeni Fransız - Alman dostluk antlaşması imzalandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Aachen'da imzalanan Fransa ile Almanya arasındaki yeni dostluk anlaşmasının artan popülizm ve milliyetçiliğe verilmiş ortak cevapları olduğunu söyledi. Başbakan Merkel imza törenindeki konuşmasında "özel zamanlarda kararlı, açık, ileriye yönelik ve yanlış anlamaya yer vermeyecek tepkilere ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Merkel'den sonra söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aachen'de imzaladıkları anlaşmanın Avrupa birleşme sürecine ivme kazandıracağını söyledi. Macron "Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı" diye konuştu.

1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'in imzaladıkları Elysee Antlaşması'nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor. Bürokratik engellerden arındırılmış "Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi" oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması da anlaşmada yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel

"Dünyaya dostluk örneği"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "bu anlaşmayla zaten azami seviyedeki Fransız-Alman işbirliğine bir basamak daha atlattıklarını" söyledi. Maas tarihlerinde ezeli düşmanlığın derin izlerini taşıyan iki ülke arasında kurulan dostluğun diğer ülkelere de örnek oluşturabileceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı "dünyanın en sıkı ortaklık kuran iki ülkesi olduklarını ve başka ülkeleri de yeni dostluk anlaşmasında öne çıkarılan işbirliğine katılmaya davet ettiklerini" sözlerine ekledi.

Yeni Elysee Antlaşması'nın imza töreni sırasında Aachen'ddaki tarihi belediye binası önünde 120 dolayında Sarı Yelekli protesto gösterisi yaptı. Göstericiler, kiraların düşürülmesini ve sosyal adaletin sağlanmasını talep ettiler. Polis gösteriye katılanların çoğunluğunu Almanların oluşturduğunu açıkladı.

Eylemleriyle Fransa'yı krize sürükleyen Sarı Yelekliler hareketi Paris hükümetinin reform politikasına karşı çıkıyor ve Macron'un cumhurbaşkanlığından istifasını talep ediyor.

DW,afp, dpa/AG, EC

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