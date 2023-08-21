Yeni BioNTech aşısı sonbaharda piyasaya çıkacak

Koronavirüsün alt varyantlarına karşı etkili olacak aşıların sonbaharda hazır olması bekleniyor. Alman Doktorlar Gazetesi'nin haberine göre koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech, alt varyantlara karşı etkili olacak aşısını resmi onaylara bağlı olarak Avrupa'da Eylül ayında teslim etmeyi planladığını açıkladı. BioNTech ve ABD'li Pfizer şirketi, Omicron varyantının alt varyantı XXB.1,5'ye karşı aşı geliştirdi.

Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesinde giderek yayılan yeni varyant EG.5'in de XBB'den türediği belirtiliyor. ABD'li Moderna firması da gazeteye yaptığı açıklamada, geliştirdiği aşının sonbahara yetişeceği mesajını verdi ve onay almasının ardından piyasaya sürüleceğini kaydetti. Bunun yanı sıra ABD'li Novavax firması da aynı şekilde Omicron'un alt varyantına karşı etkili olacak bir aşı üzerinde çalışıyor.

Gazeteye göre yeni aşıların kullanımının daha kolay olması planlanıyor. Biyoteknoloji şirketleri öncelikle aşıları tek dozluk şekilde üretecek. Daha öncesinde aşılar birkaç dozluk olarak üretiliyor ve açılmaları halinde kısa süre içinde kullanılmaları gerekiyordu.

BioNTech kurucusu, bilim insanı Uğur Şahin Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Uğur Şahin: Onay süreci verimsiz

BioNTech'in kurucusu, bilim insanı Uğur Şahin Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, yeni ilaçlar geliştirilirken onay sürecindeki verimsiz ve uzun prosedürü eleştirdi. Koronavirüs pandemisi sırasında ilk aşı geliştirilirken yetkili birimlerle yapılan yoğun işbirliğine dikkat çeken Uğur Şahin, "Şimdi yeniden normale döndük ve bu yine uzun bir işlem süreci anlamına geliyor. Almanya ve Avrupa'da çok yetkin düzenleyici birimler var. Ama hem yetkili makamlar, hem de ilaç geliştiricilerinin kaynaklarını büyük oranda tüketen verimsiz bir süreç var" diye konuştu.

Şahin, teknolojik olanaklarla bürokrasinin izin verdikleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu söyleyerek "Bunun nedeni gereksiz bürokrasi. Bir diğer eksiklikse işlem sürelerini uzatan kaynak eksikliği" dedi. Şahin ilacın çok önemli olduğunu belirterek, "Sistemin tembelliği onayları geciktiren bir darboğaz olmamalı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nde (AB) ilaç ya da aşıların onay alma süreci birkaç aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar arasında çok sayıda klinik araştırmasının yapılması koşulu da bulunuyor. Bu aşamaların sonucunda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) söz konusu ilaç ya da aşıya dair görüşünü açıklıyor ve Avrupa Birliği Komisyonu da onay konusunda kararını açıklıyor. AB Komisyonu gelecekte onay sürecindeki son iki aşama için belirlenen sürenin kısaltılabileceğini duyurmuştu.

dpa, AFP / HT,HS

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