Yeni Avrupa Komisyonu'ndaki kilit isimler

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni ekibi bugün AP'de yapılan oylama ile resmen belli oldu. 26 kişilik ekipte aşırı sağcı Başkan Yardımcısı Fitto da görev yapacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 1 Aralık'tan itibaren görev yapacak 26 kişilik yeni yönetim kademesi Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden onay aldı.

İşte Avrupa Birliği'nin idari organı olan Avrupa Komisyonu'nda kilit görevler üstlenecek isimler:

Raffaele Fitto: İlk aşırı sağcı başkan vekili

Aşırı sağcı İtalyan politikacı Raffaele Fitto, von der Leyen'in ekibinde Komisyon'un Başkan Yardımcısı olarak kilit görevlerden birini üstlendi.

Fitto, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi Fratelli d'Italia'ya mensup. Komisyonda başkan yardımcılığının yanı sıra bölgesel kalkınma ve reformlar birimlerini yönetecek ve bu nedenle milyarlık AB fonlarının dağıtımından da sorumlu olacak.

Aşırı sağcı İtalyan politikacı Raffaele Fitto Fotoğraf: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Avrupa Parlamentosu'nun Sosyal Demokrat, Yeşil ve Liberal üyeleri Fitto'nun bu göreve atanmasına sıcak bakmıyordu. Ancak adayların liste olarak onaylanması Fitto’nun yolunu tepkilere rağmen açmış oldu.

Teresa Ribera iklim ve rekabetten sorumlu olacak

İspanyol siyasetçi Terasa Ribera, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Bu bağlamda Hollandalı ve İsveçli muhafazakâr komisyon üyeleriyle birlikte çalışacak. Ribera aynı zamanda AB Komisyonunda rekabet politikasının da başına geçiyor. Bu güçlü birim, kartellere ve büyük dijital şirketlere rekabet cezalarının uygulanması ve şirket birleşmeleri gibi önemli kararlarda son sözü söylüyor.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Ekim ayı sonunda İspanya'nın Valencia bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde ihmali olduğu gerekçesiyle dönemin Ekolojik Geçiş Bakanı Ribera'ya başlangıçta tepkiliydi. Ancak Sosyal Demokratlarla haftalar süren müzakerelerin ardından milletvekillerinin çekinceleri sonlandırıldı.

Sanayi Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi: Stéphane Séjourné

Fransız siyasetçi Stéphane Séjourné, Ribera ile birlikte Avrupa sanayisinin gidişatına yön verecek. Sorumluluk alanı içinde şirketlerin üretimlerini elektrikli hale getirmeleri ya da hidrojene geçmelerine destek sağlanmak üzere milyarlarca euroluk yatırımlar da yer alıyor.

Eski Fransız Komisyon üyesi Thierry Breton'un yerini alacak olan Séjourné, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Kaja Kallas

Estonya'da 26 Ocak 2021- 23 Temmuz 2024 tarihleri arasında Başbakan olarak görev yapan Kallas, "Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi" olarak İspanyol politikacı Josep Borrell'in yerini alacak.

Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Fotoğraf: Anchal Vohra/DW

47 yaşındaki liberal politikacı, AB'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert tutumuyla bilinirken Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri olarak görülüyor.

AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu Üyesi: Andrius Kubilius

Litvanyalı politikacı Andrius Kubilius, Brüksel'de Savunmadan Sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev yapacak.

Avrupa Komisyonu'nun Savunma Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius Fotoğraf: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Görevdeki ilk yüz gününde Kallas ile birlikte güvenlik ve savunmaya ilişkin bir strateji belgesi sunmayı planlayan Kubilius, Avrupa savunması için önemli ölçüde daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.

İçişleri ve Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi: Magnus Brunner

Muhafazakar Avusturya Halk Partisi üyesi (ÖVP) Magnus Brunner daha önce Avusturya'da Maliye Bakanlığı görevini yürüttü. Brüksel'deki görevleri arasında AB'nin yıllar süren çekişmelerin ardından üzerinde anlaşmaya vardığı ve 2026'da tam olarak yürürlüğe girecek olan iltica anlaşmasını uygulamak da var.

Brunner ayrıca 2025'in ilk yarısında iç güvenlik için bir strateji sunmak istediğini açıkladı. AB ülkeleri daha önce Komisyon'a sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması için bir yasa teklifi sunması talimatını vermişti.

Dijital İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi: Henna Virkkunen

Finlandiyalı siyasetçi Henna Virkkunen, yapay zeka yasası, Google ve Facebook gibi çevrimiçi hizmetler için daha sıkı düzenlemeler de dahil olmak üzere, son yasama dönemindeki birçok önemli dijital yasanın uygulanmasından sorumlu olacak.

Aynı zamanda AB'de siber güvenlikten de sorumlu olan Virkkunen'in sorumluluk alanında veri ağının genişlemesi de bulunuyor.

Orban'ın Brüksel'deki adamı: Oliver Varhelyi

Macar siyasetçi Oliver Varhelyi, Macaristan'ın tartışmalı hükümet başkanı Viktor Orban'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Daha önce Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi olan Varhelyi, yeni dönemde sağlık ve hayvan refahından sorumlu olacak.

Ancak AB Parlamentosu Varhelyi'nin sorumluluk alanlarında kısıtlamaya giderek, kürtaj ve olası pandemi gibi durumlarda sorumluluğu Belçikalı AP üyesi Hadja Lahbib'e verdi.

AFP/TY,BK

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