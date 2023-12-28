Yeni asgari ücrete tepki: Açlık sınırının bile altında

Türkiye'de yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Açıklamaya tepki gösteren KESK, bu miktarın açlık sınırı olan 18 bin TL'nin dahi altında kaldığına dikkat çekti.

Türkiye'de 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış olduğunu belirten Işıkhan, "Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3 buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir" diye konuştu.

Türk-İŞ: Talebimiz 18 bindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise fiyat artışlarına dikkat çekerek asıl taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kere müzakere olduğunu söyledi. Atalay, "Ama enflasyon durmadığı müddetçe, yılda bir kere belirlenecek asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. Sayın Bakanımın elinden gelen imkan bu, işveren temsilcimizin elinden gelen imkan bu. Sayın Bakanım, ben burada bir daha katılmadığımızı ifade etmek istiyorum, muhalefet şerhi koyacağız" ifadelerini kullandı.

KESK: Açlık sınırının dahi altında

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu da 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. KESK'ten yapılan açıklamada, belirlenen miktarın açlık sınırı olan 18 bin TL'in dahi altında kaldığı belirtilerek, "İktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir" denildi.

Türkiye’de asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kararla birlikte şu anki enflasyon koşullarında dört kişilik bir ailede 3 kişi çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olabilmektedir" ifadaleri kullanıldı. Açıklamaya şöyle devam edildi: "KESK olarak son bir yılda 'Geçim bütçesi istiyoruz! Halktan, emekten yana demokratik bir bütçe istiyoruz!' şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 7 mitingde de talep ettiğimiz gibi insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, bütün konfederasyonları emeğin haklarını birlikte savunmaya çağırıyoruz!"

DW/SÖ,EC

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