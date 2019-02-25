Yemen'de iki buçuk ayda 109 bin kolera vakası

Yemen'de 2019 yılı başından bu yana kolera vakalarında artış meydana geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Mart ayı ortası itibariyla yaklaşık 109 bin yeni vakanın bildirildiğini açıkladı. Yılın başından bu yana kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 190'a ulaştığı bilgisi verildi.

Verilen bilgiye göre, koleraya yakalananların üçte birini beş yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. BM verilerine göre koleranın en sık görüldüğü altı yer arasında başkent Sana ve çevresi ile insani yardımların sivil halka ulaştırılması bakımından stratejik öneme sahip liman şehri Hudeyde de bulunuyor.

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Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Sadece çocuklara yatak var Kanser merkezinde bulunan az sayıdaki yatak ise çocuklara ayrılmış durumda. Klinik her ay yaklaşık yeni 600 hasta kabul ediyor. Bu kadar hastanın tedavisi için geçtiğimiz yıl içinde sadece 1 milyon dolar bütçe ayrıldı.

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BM, yılın bu zamanı için beklenmedik aşırı yağışların koleranın yayılmasının sebeplerinden biri olabileceğini belirtiyor. Kanalizyon sistemlerinin bakımsızlığı ve sulama için arıtılmamış suyun kullanılması da diğer olası sebpler arasında gösteriliyor.

2015 yılından bu yana savaşın sürdüğü Yemen'de bulaşıcı hastalık vakaları sıkça görülüyor. 2017 yılında sekiz aylık zaman dilimi içinde bir milyondan fazla kolera vakası kayıt altına alınmıştı. Aynı yılın Nisan ve Aralık ayları arasında 2 bin 500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bakterilerin neden olduğu kolera hızla yayılabilen bir hastalık. Genellikle kirli içme suyu ya da gıdalar aracılığyla bulaşan hastalıktan muzdarip olanlarda ölümle sonuçlanabilecek bir mide bağırsak enfeksiyonu baş gösteriyor.

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AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe